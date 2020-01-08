香港淪為世界第一的大鼠戊肝城市，全球九宗大鼠戊肝本港獨佔八宗，各界追究原因，發現原來不單止有個「老鼠主題公園」在大嶼山，港九新界多個屋邨都變成另類「老鼠樂園」。

公共屋邨鼠患嚴重，花槽走廊垃圾房隨處可見，而且走入民居爭食爭住，沙田新田圍邨一個單位一個月捉了八隻老鼠，房署收到投訴卻沒有作出有效行動，有住客嚇得暫時搬走。葵青大窩口邨及屯門大興邨亦是重災區，房署與食環署名為分工，實則是互相推卸責任。食環署是政府最多醜聞的部門之一，屢次爆出員工「蛇王」，被拍下開工時偷懶飲茶閒聊及逛街。政府高薪養懶，縱容鼠患，亦容忍人患；包庇自己人之餘，亦對暴徒採取容忍態度，令到示威衝突停不了，街道滿目瘡痍，市容不保，衞生亦惡化。其實後巷本身長期堆積垃圾，高官除了多年前做騷大掃除，之後眼不見為淨，自己住半山養番狗，日日好風光，鳥語花香，離地萬丈，去便利店買廁紙，五百元贈乞丐，根本不理會民間疾苦。百姓居住環境日益惡劣，長年與蛇蟲鼠蟻為伴，引來瘟疫病毒惡菌侵害。

冬流感及武漢肺炎來勢洶洶，再加上鼠患相關疾病，三疫齊襲香江，政府「先天下之樂而樂，後天下之憂而憂」，防疫慣性怠慢，直到懷疑個案短時間急升，才急忙補鑊，可惜還是甩甩漏漏，連口罩這種基本防疫用品也沒有提供給旅客，任何人一入境打個噴嚏便可以散播病毒。當年沙士一個超級帶菌者便導致二百九十九人死亡，包括八名醫護，十六年後政府把這些犧牲者拋諸腦後，風氣使然，從上至下都是偷懶避政玩忽職守，司局長寫寫網誌便交差，暴亂水深火熱之際，還放長假去遊埠過白色聖誕，懶理你黑暴還是老鼠曱甴肆虐，市民血汗錢拿來養大小「蛇王」，特區蛇鼠一窩，焉有不亡之理？