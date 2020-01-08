幾個老人家聚會，談到今時今日的香港局勢。共同看法，是社會愈來愈陌生，大家現在要重新學習，如何在這個城市生活下去。

當今黑勢力當道，為保平安，在公共場所要少發牢騷，最好閉口。星期一至星期五大致還可寬鬆點，星期六、日最好早點起床，出門趁早，下午適宜宅在家中，看看電視新聞，剝剝花生，對着自己講幾句粗口發洩一下。如果外出，千萬要噤聲，不要與身邊夥伴談話；要把手機收起，盡量轉為無聲震機，有電話打來也不要接，不要檢查和聆聽WhatsApp留言，避免騷擾旁人；也千萬不要拍照，否則一旦被身旁的陌生人發覺內容不中聽，或者被誤會拍了他們不准拍的照片，隨時可能被人「私了」。

有朋友說，曾經在星期六、日出旺角，中午時分，看見那些黑衣少年戴住黑口罩，拖住同樣打扮的少女，大搖大擺，掗手掗腳，擺明打算尋釁滋事。十六、七歲中學生，態度已經如此囂張，難怪那些十八、二十歲的大學生和上班青年更加肆無忌憚，縱火、擲汽油彈、打爛港鐵車站也不當怎樣一回事，有如家常便飯了。

這些年輕人自我膨脹，覺得自己很英雄很威風。他們已經從甚麼五大訴求，提升為周末娛樂節目，聚眾破壞，橫行無忌。幾十人幾百人出來搞破壞，被警察拘捕到的不外三、五、七個，不成比例，付出的代價太低，根本不算成本。況且被捕後，轉個頭已釋放出來，繼續聚眾搗亂，辱罵警察。誰敢反對他們，他們就「裝修」誰、「私了」誰。

街頭小食店，也可以因為他們認為店主態度不好，就一再欺凌破壞，店主只能敢怒不敢言，否則數度打砸，甚至縱火燒毀。有些小店不勝其擾，索性加盟「黃色經濟圈」，送餐券捐贊助費，貼出靈符，但求平安。連大商場大銀行都不敢惹怒他們，大商場可以拒絕警察進入執法，大銀行被縱火砸毀破壞後只有圍鋼板自保。我們一介草民，除了學習逆來順受還能夠有何選擇？世道如此，徒嘆奈何！

有朋友說，自己半年前打死都認同需要爭取自由民主，想不到今天的香港，爭取自由民主的人淪落到這樣的地步。

黑衣人以暴力壓制異見，動輒打砸，還要創辦黃色經濟圈，開辦「黃色公社」，有飯齊齊吃，他們的主張與昔日的中國大陸何其相似？說不定他們正在為二○四七年作好準備，提早融合進社會主義大家庭，迎接一國一制。不過，內地也在快速改變，可能到時不再實行專政，結果相互易位，角色換轉，依然是一國兩制。