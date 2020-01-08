醫生也是人，是人就會有感情，也會有自己的政治立場。然而，作為救死扶傷的專業人士，這些喜惡絕對不應帶進工作地點，否則，一個跟醫生政見不同的病人躺在手術床上待救，最終失救致死，叫人怎麼相信醫生是全心全意救人呢？

很可惜，「專業」這兩個字離香港已愈來愈遠。君不見，本港多間公立醫院的連儂牆遍地開花，「五大訴求、缺一不可」、「黑警死全家」諸如此類的文宣標語大面積地貼在當眼處，甚至連啟德兒童醫院也有，顯見一班醫護人員鐵了心跟「專業」兩字說再見。在這樣的情況下，若有受傷警員入院求醫，豈不是一步一驚心？叫人怎麼相信他們可以獲得醫護人員一視同仁的對待？

不知道香港這些醫者還有多少人記起「希波克拉底誓詞」？當中「余願盡己之能力與判斷力之所及，恪守為病家謀福之信條，並避免一切墮落害人之敗行」，今日又有多少醫者做到？尤其是醫醫相護已成常態，醫療事故受害者尚且難以為自己討回公道，那些因為政見問題而獲不公平對待的市民，有冤又可以向誰訴？

像那位在旺角自發清除路障的正義市民，被暴徒用渠蓋重擊頭部送進廣華醫院治療，就是不平等待遇的最好例子。據受害人指，醫院只為他照X光和縫了十針，翌日已被踢出院，連電腦掃描也沒做，有沒有腦出血也不能確定，這樣草率的治療隨時搞出人命，醫護人員抱的是甚麼心態，不言自明。果不其然，隨着三名涉案暴徒落網，法庭披露受害人出現腦部積血，明顯跟廣華醫院最初的診斷不同，醫護人員不是大有問題是甚麼？

這位市民沒有發表任何政治言論，也不是警員身份，卻已在公院得到如此待遇，你能想像受傷警員入院後會怎樣嗎？至今未有無辜市民因此死亡只是好彩，如果醫護人員不放下政治偏見重回專業，後果必然是災難性，醫管局豈能放任不管！