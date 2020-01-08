負責中央對香港事務的中聯辦突然換帥，原主任王志民被免職，由前山西省委書記駱惠寧接棒。新主子久經政壇歷練，善於盱衡大局，在此時走馬上任，估計是中央打算要在港開展長期作戰工作。

自從上年六月爆發反對修訂《逃犯條例》運動後，事件一直發酵，民心離散的程度遠遠超出京港政府的預計，到十一月底的區議會選舉，建制派遭遇空前大敗，反對派一舉囊括八成多議席，有約六成選民投票支持泛民主派候選人，間接表示出不會與運動中參與打砸搗亂的示威者割席。這個結果大大超出中聯辦的估計，阿爺要找人承擔責任，哪怕是象徵式的承擔責任，也總要選出一個對象。

但香港仍然是一本難讀的書，即使中聯辦換上新人事，那本書還是不會改版的，要協助維港兩岸回復昔日面貌委實不易。今次反修例運動猶如潘朵拉盒子，釋放出來的魔星不會輕易罷手，約六成選民不願意與「勇武派」割席，這股力量將會成為大患，所以紅色政權與「黃絲」分子的鬥爭，將相纏相繞，難以終了。阿爺在此時必須遣派一個能吏駐港，以部署長期作戰規劃。

香港現階段的情況最難處理，俗語所謂「唔湯唔水」。本欄以往常打趣說，冬天較利香港，亂事到隆冬會容易冷卻。現在正是深冬時候，運動有否走向平和？答案見仁見智，鐵路、公路是較少阻塞，但仍然有人使用汽油彈，暴亂未能終止，不過已過了最熾烈的時候。如果想出動武警或解放軍，或許已不是最佳時機，本來京港政府可用的平亂方式有軟招、硬招，如今硬招的選擇或許少了，所以處理起當前亂局，便更困難。

或許是香港不走運吧，此地要到冬天才容易走好運，偏偏今年竟像沒有冬天，不少人仍在穿短衣。