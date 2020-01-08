廢柴政府搞乜衰乜，好事都可以變壞事。旅發局除夕大抽獎又甩轆，畀市民鬧爆，連一個抽獎都搞到七國咁亂，難怪止暴制亂近七個月連咳都止唔到！嗱！依家肺炎恐慌又罩全城，加上流感殺到，房署滅鼠無方，三疫拍門，未到鼠年，香港已一片災異之象，都真係幾揪心㗎！

毛澤東講過：要破除迷信；不論古代的也好，現代的也好，正確的就信，不正確的就不信。不僅不信而且還要批評，這才是科學的態度。老朽長年累月在此「販文認可區」批評時事，其實結合本報上天下地去查找事實真相，加上老朽親眼所見、親身體驗，香港之鼠患的確嚴重。老朽所言非無的放矢，實有一定之科學態度。

「鼠患滿公屋，晚晚和你捉」係本報大編輯起嘅醒目標題，而有圖有真相，房署就死撐如何在各屋邨加裝鼠擋，並於渠口加裝鐵網等。房署又話已訓示管理公司加強巡查及清潔，包括在各座垃圾房、花槽及士多房等放置毒鼠餌、鼠籠及鼠膠。之不過，老鼠依然日日在玩氹氹轉菊花園，熱鬧過加強版幻彩詠香江！

講乜都冇用，「不管黑貓白貓，能捉到老鼠的就是好貓」，這是「實效論」，亦即無論你係高學歷或低學歷，能處理好件事就係好員工！依家政府有關部門，即使忙到陀陀轉，畀人嘅感覺就係頭岳岳，四圍度！再唔係，畀市民嘅感覺就係只見身郁，唔見米白，亦即周身郁扮忙碌！根本就係解決唔到鼠患問題！

嗱！有市民向本報提供短片，顯示北角錦屏街新都城大廈後巷堆滿了不少垃圾、發泡膠箱等雜物；每當太陽下山，都會出現碩鼠由街道嘅坑渠爬出來覓食！阿哥，七十年代老朽在新都城居住過頗長歲月，嘩，五十年彈指一揮，昔日之追風少年，今夕已變齒搖髮蒼之老朽，而北角錦屏街後巷依然大老鼠橫行，思之不禁念天地之悠悠，獨冷眼看市政廢官之無能五十年不變！