特朗普曾發誓絕不會讓美國捲入中東新戰爭，但今次他卻發出實際的宣戰書。「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼遭炸斃，雖然讓美國人及特朗普出了伊拉克大使館被抗議、圍攻的烏氣，但對伊朗的損失非常大，也令各國緩解中東局勢的努力化為烏有。特朗普處理國內事務及國際關係違反承諾一點也不令人驚奇，以其商家性格當然是要短時間爭取最大成果，今次投注中東，絕對離不開與他今年競逐連任總統有關，是將損害無數生命作為特朗普建立連任的平台。

情況一如二○○三年小布殊總統發動伊拉克戰爭，第二年就獲取連任，手法曾經遭質疑是藉挑起戰爭去團結國民，鞏固個人支持度，日前特朗普下令炸斃伊朗將軍蘇萊曼尼，軍事報復他發動人民圍攻美國駐伊拉克大使館手法，就是燃點起中東戰爭的藥引，當伊朗採取報復行動時，特朗普大條道理指令美軍引發中東地區戰火，藉此撈取團結國民支持他連任的成果。

特朗普的如意算盤能否打得響，還要看幾個勢力在中東的走向。連日來，俄羅斯、伊朗及法國外長均與中國國務委員兼外長王毅通電話，一致譴責美方粗暴行徑，認為勢將產生嚴重後果，中方亦認同這些國家提出批評美方的立場。俄羅斯外長拉夫羅夫表明反對美方粗暴踐踏別國主權，特別是採取單邊軍事行動。俄中立場完全一致，譴責美方非法行為，俄方表示願意與中方密切協調，為避免地區局勢緊張升級發揮建設性作用。

美國的北約盟國法國與王毅通話時，亦反對在國際關係中使用武力，認為伊拉克的領土主權應得到尊重，當前形勢下繼續保留伊朗核協議至關重要，或多或少反映北約成員國的態度。另一成員國土耳其，與美國在設置軍事基地上意見不合，隨時收回美軍現有在該國兩個基地，將大大打擊美軍在區內空軍力量。特朗普要打這場中東戰博取連任，實際上需要重新思量。