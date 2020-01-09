正論：美伊戰禍延香港　避險難民生更難

中東風雲變色，隨着美國總統特朗普下令擊殺伊朗革命衞隊軍頭蘇萊曼尼，一場腥風血雨已無可避免。伊朗向美軍駐伊拉克基地發射多枚彈道導彈報復，隨後一架烏克蘭民航客機在伊朗墜毀，局勢亂上加亂。香港作為外向型經濟體，外圍稍有風吹草動都無險可守，加上暴亂未止、疫魔拍門多重夾擊，倘港府繼續麻痹大意，滅頂之災恐怕就在眼前。

儘管美軍否認有人員傷亡，伊朗亦表明客機墜毀純屬意外，但連串軍事行動已震散環球及本港金融市場的信心。港股昨日低開逾三百點，即時失守十天線，及後跌幅一度收窄，但民航機在伊朗墜毀後，指數跌幅又再擴大，收市報二萬八千零八十七點，跌二百三十四點。資金流向貴金屬避險，國際金價一度升穿每安士一千六百美元，為七年來首次重上此水平；紐約期油曾高見每桶六十五點六五美元，而作為避險貨幣的日圓亦漲至三個月新高。

美伊衝突會否引爆為熱戰，目前言之尚早，畢竟伊朗的實力遠遠強於當年的伊拉克，美國貿然全面開戰，隨時陷入另一場戰爭泥沼不能自拔。現時外界最擔心的反而是由伊朗掌控的霍爾木茲海峽會否被封鎖，須知全球五分之一的原油運輸取道於此，原油供應若突然中斷，價格勢必瘋狂飆升。本港航空業、運輸業、飲食業、建造業等均大受影響，除了車主「捱貴油」，交通工具收費以至物價亦一升俱升，小市民生活百上加斤。何況油價飆升必然進一步削弱本港出口表現，中美貿易戰本已令出口持續受壓，若外圍不明朗因素驟增，即使貿易戰暫時偃旗息鼓，香港也不能分享好處，貿易數據要止跌回升難如登天。

當然，美伊若正式開戰，會否引發環球股災才是最大問題。受黑暴不止拖累，香港經濟陷入技術性衰退，港府更出現十五年來首見的財赤，一旦股市動盪加上樓市插水，必然是香港不能承受的痛。事實上，香港經濟危如累卵，內憂重重，黑暴固然是心腹大患，武漢不明肺炎來勢洶洶更是雪上加霜，目前本港已有三十八宗懷疑個案，萬一疫魔攻陷大門，對香港絕對是致命一擊。

○三年沙士的慘痛教訓記憶猶新，當時樓股直插谷底，負資產湧現，整個社會一片悲觀，要不是內地開通個人遊打救，香港要走出低谷談何容易。然而今時不同往日，中港關係隨着一場黑暴轉冷，內地旅客過門不入，而中美貿易戰亦拖累內地經濟放緩，自身難保，依靠內地旅客支撐大局已不現實。更有甚者，香港產業結構單調，實體經濟空洞化，自身實力不夠硬，若連金融業這條支柱都失守，香港還憑甚麼翻身？

福無重至，禍不單行。港府施政本已無能，人心本已虛怯，反對派和外部勢力又虎視眈眈，正在走背運的香港經不起更多的折騰。外界憂慮「第三次世界大戰」一觸即發之際，港府猶望天打卦，高官仍無所作為，外患內憂交煎，香港有如一葉扁舟載浮載沉，一個巨浪翻來便沉沒無蹤。