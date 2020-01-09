神州觀察：研究生校園自焚　揭導師壓榨醜聞

失德社會，任何行業皆無專業倫理規範可言，哪怕是傳道授業、作育英才的大學亦是如此。內地高校近年屢爆導師壓榨、奴役學生醜聞，以至有人因不堪重壓精神崩潰，變傻變瘋，甚或自尋短見，上演一場又一場悲劇，感嘆這樣的社會哪有未來？

江蘇南京郵電大學一名碩士研究生，於上月二十六日凌晨在學校實驗室點火自焚，死狀慘烈；惟校方連日來嚴密封鎖消息，直至死者母親近日鬧至學校，泣喚愛兒，黑幕才被揭開。而校方初時仍試圖遮掩，奈何事件持續升溫，迫於輿論壓力才承認死者生前曾遭導師辱罵，及被強迫替導師處理私人事務，校方並於本月一日取消了涉事導師相關資格，導師本人則拒絕回應事件。

據指涉事導師擁有不少榮譽頭銜，並曾主持參加過國家重大科研項目工程，名下還擁有自己的科技公司，主營化工材料、生物試劑研發及危化品銷售。有該校同學透露，死者生前常被導師指派去「幹私活」，從事一些與專業無關的勞動，並可獲少許報酬，說白了就是當廉價勞工。該導師更被揭發經常辱罵學生，甚至伴有人身攻擊、人格侮辱性質；亦有說事發前一日，死者剛被罵過，校方對此不置可否，只表示一切有待查證。

正如有內地匿名大學教授所說，導師盤剝壓榨研究生早已是行業普遍現象，能忍的便忍上幾年，忍不了的，心理承受力差的，難免走極端。更關鍵的是，學生們的論文審核、畢業與否，決定權都掌握在導師手中，誰敢不從？只是這樣的導師為一己之私而對學生呼來喝去，甚至將他們當私人財產一般使用，不擇手段榨取他們的利益，師道倫理何在？

事實上，該校於幾年前亦曾有研究生跳樓自殺，涉事導師的各種劣行也都被學生挖了出來，包括拿學生與豬作比較，威脅不讓學生畢業，以及霸佔學生論文，強索實習工資、論文獎勵經費等。然而最神奇的是，校方在兩次事件中的處理手法居然一模一樣，學生死就死了，甚麼說法也沒有。

相比之下，武漢理工大學那位被迫每天稱呼導師作「爸爸」、「永遠愛爸爸」，同因不堪身心折磨鬱憤跳樓的研究生陶某，後來終獲涉事導師道歉兼賠償六十五萬元撫慰金，也算是一種「進步」了。只可惜連這樣的「進步」亦屬鳳毛麟角，難得見上幾回，總之再多被曝光的，或是被成功隱瞞下的悲劇，最終亦只能以悲劇收場，沒有驚喜。

高校教育也能墮落如斯，可想而知整個教育體系如何不堪，教出來的又會是怎樣的人。唯利是圖的社會，連教書育人的，也能為錢變成索命鬼，寧不叫人心寒。