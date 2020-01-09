產評：地緣政治烽煙起　通脹預警勿輕視

中東局勢升級，美軍擊殺伊朗軍官，伊朗瞬間還擊，市場有心理準備美伊會繼續駁火。最怕是中東大動干戈之餘，連累中美貿易談判亦添變數，令全球經濟再陷不明朗境地。國際間風雲變色，投資者必須留意油價及金價去向，一旦升勢持續，有可能令全球出現滯脹以至引發股災，後患無窮！

其實，打從美國退出伊朗核協議，並對伊朗作出制裁，顯見美伊矛盾實非一日之寒。地理上，伊朗的位置控制了波斯灣一帶和全球近半已探明石油儲量及生產設備的主要航道，並主導了中亞的貿易路徑。故其國雖小，但一舉一動往往就影響到整個中東局勢，甚至足以牽動全球地緣政治和經濟命脈。

中美兩強角力，貿易戰只是其中一部分，中東局勢升級，也許亦是兩強較勁的另一場合。未來俄羅斯的取向，更有機會將中東不穩延伸至歐洲地區。故見近日國際金價應聲上揚，倫敦金價一度突破每安士1,600美元。傳統投資智慧早說明，戰亂下揸黃金最保值。

事實上，自二○○八年金融海嘯後，西方國家竭力催谷經濟。歐洲近年實施負利率政策，而美國這幾年靠減稅和基建投資刺激經濟，加上去年聯儲局三次減息，出盡九牛二虎之力，換來也不過是經濟低速增長，反而因不斷量寬，令資金過剩撐起美股連番破頂，貧富懸殊嚴重；新興市場包括中國，在面對資產泡沫和債務危機時更是束手無策。

若地緣政治風險持續升溫，油價攀高，勢必引發物價向上，低通脹環境一改，只怕各大央行難以再用減息來救經濟，反而是要設法控制通脹。物價向上，但市場需求疲弱，經濟萎縮，接下來的將會是滯脹，失業率上升，股市崩圍，引爆資產泡沫及掀動債務危機，到時一場大型資產價格調整便會降臨。

到底眼前的中美貿易戰、美伊戰雲，會否是全球長期亂世的開端？偏偏如今投資者都習慣了在資金充盈的環境下，以槓桿炒作圖利，沉醉於資產泡沫盛宴，樂見市場波動玩浪淘金，鮮有顧及全球經濟失速和國際形勢大變的危機！

天山雪後海風寒，橫笛偏吹行路難。作為投資者，既沒有水晶球，只得保持高度警覺，切勿對風險視若無睹。一旦眼前全球低息環境無法延續，經濟崩圍是遲早的事，資產價格只怕要來一次暴風級的洗禮！是福不是禍，是禍擋不過，刻下可以做的，是作最壞的打算，做最好的準備。心存僥倖，只會恨錯難返！