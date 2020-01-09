功夫茶：亂世應居安思危　倒錢落海必招辱

新年開局，淑氣缺席而和風不吹，美伊劍拔弩張，波斯灣局勢急劇升溫！而香港步入衰世，災異頻仍，流感、鼠疫、肺炎「三疫拍門」，武漢肺炎來得尤其兇猛，廢柴政府後知後覺，急忙修例補鑊都未必止到咳，功夫茶奉勸大家，都係要自求多福！

呢，黑暴持續七個月，社會動盪、經濟凋敝，執笠潮湧現，失業率急升；無能政府若然再不作為一味廢噏當秘笈，民生多艱不在話下，抗戰當年有副過年對聯寫盡民生苦況，或許就會現眼前：「油條已貴，燒餅更昂，看指數才漲三成，勒緊肚皮辭舊歲；破帽難縫，寒衣未剪，念物價早過十倍，裝何面目拜新年？」

各位街坊，諗深一層，香港人點都冇理由比抗戰時期生活得更痛苦啫！政府坐擁過萬億元儲備，庫房經常水浸眼眉，肥到着唔到襪，點知偏偏有個衰政府，坐擁金山銀山時又冇眼界，一味做守財奴，連全民退保都唔肯推，慌死益咗老人家。嗱！政府扶貧就愈扶愈貧，一個國際金融中心，扶貧扶出一百四十萬貧窮人口，仲成日話民生無小事，試問知唔知個醜字點寫吖？

新一年黑暴未止息，財政司司長陳茂波又事先張揚將出現十五年來首見嘅財赤，仲做埋生神仙話未來兩、三年財政都冇可能好轉。嘩！咁快就閂定水喉，上次「關愛共享計劃」，派四千蚊都派到甩漏連連，派到混帳混亂混吉，派到天怒人怨，廢官不正是拿着青磚當玉石，不懂裝懂嗎？

嗱！依家基層市民、小商戶嗌晒救命，有政黨建議向每名市民派發一萬蚊，涉及金額約七百億元。混吉財爺又搬出「財政穩健」要考慮好多因素，又大呻編製下一個財政年度預算好狠大壓力！喂，每人派一萬就多多聲氣，又話有千億財赤；功夫茶都真係無名火起三千丈！既然咁大壓力，林鄭及其廢柴班子卻依然要硬推風險極大嘅「明日大嶼」，講緊嘅係耗盡萬億財政儲備，咁樣倒錢落海卻如吃了秤砣鐵了心，即使車毀人亡都在所不惜！如此情迷大嶼，千里夢遙都唔怕變「明日黃花」，都真係癡得交關！家陣世界立立亂，有錢係咪要居安思危，紓解民困呀？

香港明明有的是大量丟空嘅工廈棕地可建公屋，可惜冇心冇肺冇靈魂政府，情願丟空養蚊，一意孤行倒錢落海卻揞住良心孤寒市民。

功夫茶諗起一句舊話：一世為官，十世為娼。嗱，呢句話足證地方官執政不為民，民眾之憤怒咒罵可以如此惡毒。政府若堅持倒萬億落海卻吝嗇派七百億大洋利民紓困，功夫茶恐民怨係：一世為官，十世落地獄！為官一任，不造福一方，慎之哉！慎之哉！