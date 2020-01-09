世界視線：博爾頓挺身頂證　特朗普心驚膽戰

伊朗危機繼續延燒之際，國會就總統特朗普「通烏」醜聞進行的彈劾審訊，亦密鑼緊鼓進行中。被視為掌握極多內幕消息的前國家安全顧問博爾頓日前表示，假如參議院傳召他，他已準備好出庭作供。

消息一出，猶如在參議院投下巨大的震撼彈。白宮前俄羅斯顧問希爾在國會閉門作供中透露，博爾頓對特朗普私人律師朱利安尼大為不滿，更指博爾頓曾批評朱利安尼與署理白宮幕僚長馬爾瓦尼，涉嫌主張對烏克蘭施壓的行為是「毒品協議」；而據《紐約時報》報道，博爾頓曾聯同國務卿蓬佩奧以及國防部長埃斯珀，力勸特氏切勿扣起對烏克蘭的援助金。

一如在眾議院內的同僚，共和黨參議員大打「程序牌」，認為傳召證人作供，是眾議院的責任，如果在參議院審訊階段「想起傳召誰就傳召誰」，不僅章法大亂，更會開惡劣先例，並援引克林頓彈劾案的先例作擋箭牌。平情而論，共和黨人的說詞不無道理，民主黨的佩洛西遲遲不肯提交彈劾案條款，又不讓眾議院繼續彈劾流程，何嘗不是在「程序公義」上大做文章？然而不管怎麼說，共和黨參議員心裏雪亮，一旦讓博爾頓作供，隨時抖出對特朗普極為不利的證據，哪能不急？

相對於通過彈劾總統，需要參議院三分之二贊成票，傳召證人只需五十一票簡單多數，換言之民主黨只需在對家撬走四票，已可達標，門檻無疑低得多。不可不知，今年除了舉行總統大選，也是部分參議員換屆之年，對於那些在一六年大選中希拉妮勝出的州份服務的共和黨議員，必須盡量向選民證明自己超脫於政黨派系之爭，如果說投票支持罷免同黨總統，是不可逾越的政治紅線，那麼同意傳召證人作供，則可顯示自己的「公正性」，從而取悅中間乃至淺藍選民，緬因州女參議員柯林斯對於傳召博爾頓，口氣比較鬆動，正是典型例子。

博爾頓手握特朗普政府決策第一手資料，一旦出庭頂證特朗普，影響力不容小覷，甚至可能逆轉共和黨基層對總統的支持，倒逼該黨參議員審視投票取態。