朝廷駐港大臣駱惠寧履新見記者時說，近半年來，香港的形勢讓人揪心，大家都熱切期盼香港能重回正軌。駱惠寧整個講話中未提「止暴制亂」，未提這個中央三令五申「當前最緊迫的任務」，讓「縱暴」之人鬆了一口氣，也讓「反縱暴」民眾感到失望，繼續「揪心」。然而，駱惠寧為何要講「香港的形勢讓人揪心」，當然是因暴亂還在繼續；為何講「熱切期盼香港能重回正軌」，當然是只有「止暴制亂」才能重回正軌。如此看來，一切盡在不言中吧。

新官上任大多會有親民溫和的樣子，即使要剛，也要以柔示人；即使要鬥，也要以和示人。何況駱主任「臨危受命」，並非只是衝着「止暴制亂」而來，儘管這是他受中央重託做好香港工作，「確保一國兩制行穩致遠，確保香港長期繁榮穩定」的基本前提。駱主任「臨危受命」的懸念在於，中央用甚麼路線、方針和方法要求他「忠實履行職責」，「協助」林鄭「止暴制亂」。對他而言，只是「執行力」的問題。如果中央的路線、方針還是王志民當主任時的做法，那麼駱主任恐怕還是難有作為。香江府衙、林鄭月娥的「止暴制亂」還會久拖下去。明乎此，人們是要為駱主任「揪心」的。他一再「相信特首林鄭、特區政府」能如何如何，恐怕會落空的。此非駱主任沒有「真誠和真情做好工作」，實非戰之罪也。

和過去幾位朝廷駐港大臣相比，駱惠寧出任過青海、山西兩地封疆大吏，政績不俗，而且勤奮好學，在職攻讀經濟學博士，和那些長期蹲機關的官員相比，有更多的全面而實在的豐富經驗和辦法處理香港複雜多變的工作。

駱惠寧的到來，使香港各界不期然的想起了當年中英談判時，朝廷調來時任江蘇省委第一書記的許家屯出任新華社香港分社社長。當年香港的前途處在重要歷史關頭，派幹部，政治上強、鬥爭經驗豐富是第一位的。如今香港也在重要歷史關頭，「一國兩制」的命運也在歷史關頭，政治風波之大，政治鬥爭之惡前所未有，中央再派強將不在話下也。