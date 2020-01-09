中東風雲突變，戰爭一觸即發，有人認為美國可能再次陷入中東困局，從而紓緩中國的戰略壓力，成為另一個發展機遇期。這也許太樂觀了，美國和伊朗雖很有可能爆發軍事衝突，但不大可能爆發全面熱戰，畢竟伊朗體積和實力遠遠大於伊拉克，美國未必敢大舉入侵。更何況，美國視中國為主要戰略競爭對手，絕不會為了對付伊朗而改變遏華政策。

「九一一」後，美國忙於攻打阿富汗和伊拉克，為中國爭取了十年和平發展空間，後來美國又忙於在世界各地策動顏色革命，也無暇針對中國。今次如果和伊朗開戰，自然也會分散對中國的注意力。不過，此一時彼一時也，經過阿富汗和伊拉克兩場戰爭的消耗，美國國力大幅衰退，已沒勇氣也沒能力再發動大規模戰爭，充其量對伊朗搞搞空襲和刺殺這些小動作，絕對不敢再陷入戰爭泥潭。再說，美國一旦和伊朗爆發大戰，意味着必須同時面對伊拉克、敍利亞等阿拉伯國家以及北韓的挑戰，老美豈能不三思。

所以說，寄望美國將注意力轉到中東從而紓緩中國戰略壓力，這是不切實際的，即使如此也只會是短暫的，中國自身發展壯大，才是應付美國壓力的根本之道。當然，敵人的敵人就是朋友，伊朗硬頂美國，不管怎麼說都對中國有利，中國自然也應有所表示。日前中國、俄羅斯和伊朗海軍首次在中東海域舉行聯合軍演，就有暗挺伊朗的味道；而中俄聯手在聯合國安理會否決譴責美國巴格達大使館遇襲的聲明，更是擺明選邊站隊。難怪老美氣急敗壞，指摘中俄刻意阻撓。

事實上，這個世界沒有對錯，只有利益。特別是美國，一向將本身利益凌駕全世界，順之者存，逆之者亡，看誰不順眼就打誰，根本沒有資格批評別人。他們義正詞嚴地譴責別人攻擊美國大使館，而他們自己轟炸伊拉克則若無其事，這豈止是雙重標準，簡直就是強盜邏輯。