真不敢想像，七個月示威暴潮，警方至今拘捕約七千人，落案起訴的僅約一千人，司法程序進度緩慢，只有寥寥案件審結，仍然未有人因為暴動而定罪。部分獲保釋的被告，趁機逃亡往台灣，亦有人繼續上街示威搞破壞。警察拉人，司法放人，止暴制亂更加無期。各界紛紛指出政府應該設立廿四小時特別法庭，加快審訊涉及暴動的案件，否則案件堆積，十年八載也未必能清理，而且後來者眾，只會愈積愈多，就像酷刑聲請個案成為香港的大包袱。

司法制度多年來僵化因循，要求改革之聲不絕，但相關人士充耳不聞，藍血貴族俱樂部「名不虛傳」。坐在冷氣房辦公，高高在上的法官大人，有感受到這次暴燄的衝擊嗎？警隊打生打死，還被辱罵抹黑起底，不斷超時工作身心透支，竟被譏諷呃加班費。香江浩劫，司法人員好像置身事外，到最近法院外牆被噴漆，又有不少人護航，有如受保護動物。難道他們只可朝九晚五上班，能否顯示與香港同度時艱的誠意，投入更多時間去解決這次危機？

一一年倫敦大騷亂，拘捕一千五百多人，特意廿四小時開庭審案，在倫敦被捕的九百廿二人，其中四百零一人當月已被檢控，涉嚴重罪行者不准保釋，定罪者均判監禁，迅速解決事件。香港司法機構源自英國制度，回歸後繼續緊跟英國人的一套，但這次有老祖宗可效法，卻又未見主動要求加班，可見所謂原則其實是保護特權，牽涉本身利益就萬大事沒商量。

律政司的表現亦令人失望，檢控怠慢，又甩甩漏漏，最令人氣憤的是姑息一眾佔中搞手，種下禍根。漢奸黎智英至今仍逍遙法外，戴耀廷事發四年半後才入獄，又獲保釋，治亂世用重典，但檢控暴動工作恐怕將會像佔中一樣拖延三五七年，懲處遙遙無期，根本不能收阻嚇作用。政府應該採取主動，莫讓司法機構自把自為。