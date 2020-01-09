民陣發起的元旦大遊行發生了一節小插曲：遊行隊伍行經灣仔時，一群蒙面黑衣人湧出，襲擊路旁商店，其中被破壞得最厲害的是一家中資人壽保險公司店舖，整塊大玻璃被砸爛。

部分遊行人士一度包圍這班蒙面黑衣人，雙方發生碰撞，遊行人士指這些蒙面黑衣人是警察假扮示威人士，砸毀店舖意圖嫁禍。在追打推撞期間，有「黑衣人」的背包被扯到地上。當被圍困的蒙面黑衣人被打逃走後，有人檢查留下的背包，並沒有發現包內有任何警察文件，反而發現數支汽油彈。

立法會議員毛孟靜事後在接受英國媒體訪問時，毫不保留，把事件說成是警方「臥底」進行「裝修」行為，「破壞民陣遊行」，意圖嫁禍民陣。警方當然否認，還特別為此事發信給毛孟靜，指她在毫無證據下胡亂指摘警方破壞，有違她昔日當記者時所受訓練。

有傳媒報道再提起這樁蒙面黑衣人搞破壞事件，是因為有一位女士在社交媒體貼出一段視頻，自稱是事件其中一個蒙面黑衣人，是個「女勇武」，當時是一班「勇武派」出手「裝修」中資人壽店舖，卻被「和理非」分子包圍阻撓，指他們是「鬼」（警察臥底），多番解釋是「自己人」仍然被追打推撞。現時因為事態嚴重，自己身份暴露，已經離開香港，潛逃到東南亞地區。

好一則「大水沖倒龍王廟，自己人打自己人」故事，我們作為旁人當然覺得可笑，同時也覺得應該可信。「勇武派」一向出動打砸燒時都是蒙面黑衣，誰知道他們的真實身份？有些民陣中人往往指這些打砸燒分子是警察臥底，其實如警方指摘毛孟靜般，是毫無證據下信口開河，目的是掩蓋事實，否認遊行隊伍包庇掩護打砸燒「勇武派」分子，好保持民陣在市民心目中的純潔性。

到今天還有人相信民陣組織的是和平遊行，打砸燒的蒙面黑衣人是警察臥底這些詭辯，正正是因為中了反對派的文宣毒，聽他們不住重複謊言，便信以為真。

要找出這些蒙面黑衣打砸燒分子的真正身份其實很容易，只要民陣肯劃清界線，當集會遊行時，一旦發現有人帶頭破壞，其他「和平遊行」人士應立刻散開遠離，糾察隊可上前截停這些蒙面黑衣人，交給在場警察跟進。如果事後警方沒有拘捕檢控，又沒有合理解釋，這班人極有機會是警方臥底，證明了警方派出臥底來搞破壞，意圖抹黑民陣的「和平遊行」。如果警方把這些蒙面黑衣人拘控，繩之以法，則皆大歡喜，既可以為民除害，遊行組織者亦可以擺脫包庇掩護破壞分子的指摘，還自己一個清白。