隨着美國斬首式轟斃伊朗革命衞隊軍頭蘇萊曼尼，一場無可挽回的腥風血雨已驟然而至，伊朗革命衞隊發動兩輪攻勢，向美軍駐伊拉克基地發射十多枚彈道導彈，聲稱殺死至少八十名美軍。儘管美方否認有人員傷亡，但伊朗人民的怒火愈燒愈烈，代表復仇的紅旗已在聖城高高懸起。

這一切都要怪特朗普撤出伊朗核協議開始，美國單方面撕破好不容易維持的和平局面並嚴厲制裁伊朗，美伊劍拔弩張，上月伊拉克石油重鎮基爾庫克政府軍事基地遭火箭攻擊，導致一名美籍承辦商死亡，美方認定是伊朗支持的伊拉克什葉派武裝組織「真主黨旅」所為，埋下今次斬首行動的導火線。結果蘇萊曼尼之死迫使伊朗宣布不再遵守核協議並進行反擊。

誠然，美國是全球第一軍事強國，直接硬碰，伊朗必定不是敵手，故其報復行動將是野貓式突襲，美國在中東的盟友人人自危，夾在美伊之間的伊拉克慘成磨心，國會率先通過決議要求美軍撤出；包括伊朗死敵、美國盟友沙特在內的中東國家，沒有一個敢一面倒力撐美國。事實上，伊朗前身正是波斯帝國，波斯人驍勇善戰，若美國直接向伊朗開戰，打勝仗沒懸念，但如何控制伊朗卻是大問題，伊朗人必反抗到底，這對於一直想從中東撤軍的特朗普來說，無疑是另一場戰爭泥沼。

美伊之戰一旦打響，這必定不是一時三刻可以解決，特朗普同一時間打開多條戰線，包括與中國的新冷戰、朝鮮問題、與俄羅斯的競賽等等，便難以一一兼顧，這對中國來說是很好的喘息機會。當然，中國在伊朗、伊拉克等國的投資隨時會被殃及池魚，但兩害相權取其輕，美伊一旦纏上，對中國始終利大於弊。可笑的是香港一班港獨白癡，天天高舉美國國旗唱美國國歌，其實世界上所有亂事皆由「美爸」挑起，真想叫他們有種的，不如飛去伊朗搖旗吶喊試試看。