本文執筆之時，香港恒生指數正下挫四百多點，亞太區多個主要股市也出現明顯跌幅。一切問題都是緣於美國選了一個狂人當總統，這位白宮主人最愛挑事，突然下令斬殺了伊朗革命衞隊特種部隊指揮官蘇萊曼尼，將美伊兩國推到戰爭邊緣，由是震動了金融市場。

自從特朗普當上美國總統後，筆者常說其他國家外交的第一要務，就是要讀懂此人的心理。這方面中國外交智囊表現不算出色，要不然，中美對弈，中方的折損會遠比目前為少。日前，本欄歸納出白宮主人的性格特色是：愛招搖、愛面子、愛反口、厭惡權威、怕堅持始終、怕被佔便宜。

特朗普性格的首要特色是愛招搖，特別喜歡出風頭，自己最好每天都是報章頭版的新聞主角，就算新聞不是直接與自己有關，最好也是間接有關。很多國際觀察家認為特朗普的第一大目標就是要扳倒中國，他會堅持始終，我素來不作如是觀。

如果白宮主人念茲在茲是要砍倒中國的話，他應該跟俄羅斯、北韓、伊朗交好，更不會與歐盟、日本等盟友生齟齬，團結大多數國家，對中國作全面圍剿才是。但特朗普不是這副心思，似乎也無意要將中國置諸死地，他對付北京，只是讓自己登上報章頭條的眾多手段之一，當這方面的新聞讀者看膩了，狂人自然會另找題材，希望繼續成為輿論界的寵兒。

中美兩國剛完成第一階段貿易談判，檢點下來，美方所得不多，特朗普昔日曾宣稱必須達成全份協議才簽署，但他「怕堅持始終」，故惟有退讓。如今首階段的協議尚未簽字，狂人已迫不及待去挑釁其他強敵，再次搶佔新聞頭條。

中國若要應付特朗普，我還是那句，不必跟他殊死拚搏，只消保持低調，盡量別讓他相中便行。