武漢不明肺炎個案持續增加，老朽草此文時，本港懷疑個案已累升至三十多宗，人心惶惶。據悉自本月三日起，市民買口罩明顯增多，有藥房話比平時大增兩三倍，一盒加多十元廿塊，都好快沽清，相信市面不少藥房已經缺貨。

老朽苟存殘軀嘅北區，被指屬高危。北區區議會日前通過動議，要求醫管局、衞生署等安排到北區區議會舉行跨部門會議，制訂把關和危急應變方案。呢個動議，老朽覺得反應正面，皆因北區最接近內地邊界線，水貨客來來往往，受疫情影響的機會相對較高，而冇靈魂政府提升應變級別，若只針對懷疑個案嘅通報、統計，掛一漏萬自所難免，何況邊境防疫檢驗，予人冇乜信心。

呢個政府做嘢，向來反應慢十拍，而且唔見棺材唔流淚，通常鄰埠發現在先才知跟進。本報亦經常提醒廢柴政府注意防疫，不過，言者諄諄，聽者藐藐。流感未到時，本報「功夫茶」已再三強調要做好防疫工作；尤其要注重地方公共衞生，好好治鼠，可惜政府官僚又引西方治鼠大法，乜鬼嘢「氣壓滅鼠器」，結果係一隻老鼠都捉唔到，而有居民係咁意，好似沙田新田圍邨一個單位，一個月內都捉到八隻碩鼠啦！可見廢官係幾咁無能兼離地。香港「清潔運動」搞咗幾十年，至今仍然得個吉，你話靠政府防疫，市民又點會有信心吖？

嗱！武漢肺炎今趟來勢之兇猛，種種迹象顯示絕不簡單！港府防疫左支右絀，至日前見唔多對路，先緊急刊憲修例，修例後衞生署擁有法定權力，對傳染病接觸者進行檢疫及隔離受感染病人，違者可處罰款及監禁六個月。點講都好喇，政府有關部門唔該切實把好關，○三年沙士一役，港人之教訓和悲痛太深刻了！今趟之不明肺炎至今雖未見奪命，食衞局局長陳肇始切不可掉以輕心，要有「一饋而十起，一沐而三捉髮」嘅精神，香港已有太多奇難雜症，再經不起折騰！