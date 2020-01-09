美國為伸延霸權主義，在去年底由總統特朗普簽署《國防授權法案》，企圖以此授權國防部執行美國霸權擴張的政策，當中第1260F條就列出強行伸手管香港的內部事務，其氣燄之囂張，仍然自恃自詡為世界警察，但提及插手香港內部事務的內容則全部受質疑及反駁，簡直不成理亦不成氣候，遭人唾棄。條文中有申明美國國會明確地與香港市民站於同一陣線，捍衞他們的權利和自由，保障自治。到底所提及的「香港市民」是甚麼市民？絕不能以一小撮親美分子當作七百多萬香港市民吧！自治涉及港獨，即美國要保障港獨，實要與中國人民及香港市民為敵？

法案條文亦要求中國政府全面遵守一九八四年《中英聯合聲明》承諾，容許香港人享有高度自治，充分支持香港《基本法》以及停止介入香港政治及司法事務。既然美國說出支持香港《基本法》，為何倡導香港自治？一國兩制是一國下香港推行回歸前的社會制度，並不是要在一國下推行西方支持的另一套制度去反北京。法案內容說美國應與持相同看法的國家繼續支持香港民眾，假如香港自治的基本協定持續受到侵害，華府有必要向中國及香港當局實施懲罰。美國說的是甚麼自治？為何硬要香港接受？《基本法》已清楚說明，證明美國對香港制度的看法自相矛盾。

最可笑的是，條文說內地禁止利用軍事、准軍事或中國執法部門參與武力鎮壓香港。如果香港示威遭受內地武力鎮壓，美國國會會向華府建議快速應對，包括重新審視九二年的《香港關係法》及其他影響到美國利益的法律，與盟友聯手向內地、解放軍及民警高層實施制裁、旅遊限制等。上面所述的曾否在香港發生過？是沒有，這也是按《基本法》在香港推行一國兩制的承諾。相反美國會不停訂定針對香港管治的法案，自九二年以來，從沒有一條執行過，是不是虛張聲勢的廢話？