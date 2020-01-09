美軍擊殺伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼，德黑蘭當局揚言將作「嚴厲報復」。果不其然，伊朗方面日前發射數十枚彈道導彈，襲擊美軍在伊拉克安巴爾省的阿薩德空軍基地，伊朗革命衞隊事後發表聲明，警告美國的盟友，如果他們透過自己國家的基地向伊朗發動攻擊，他們將會成為軍事報復的目標。

根據國防部長埃斯珀的說法，暗殺蘇萊曼尼是「先發制人」的行動，華府並放風指，蘇氏正策劃針對美國人的襲擊行動，預先將其擊斃，可避免美國人命的損傷，然而事態的發展顯示，暗殺行動並未能起到預期的震懾效果，反而觸發伊朗人硬碰硬的抵制。

或許在特朗普的心目中，伊朗的報復行動只會是雷聲大雨點小，程度維持在攻擊美國在中東地區的盟友，例如早前襲擊沙特煉油廠的程度，又或者發動網絡攻擊等「不對稱戰爭」，但實際上蘇萊曼尼在伊朗國內威望極高，被視為影響力僅次於哈梅內伊的實權人物。對於蘇氏的死，伊朗舉國上下一心，單是隔靴搔癢式的「擾敵」之舉，已不足以平息國內民憤。

如今球又回到特朗普一方。特朗普此前狠話喊盡，揚言伊朗跟美國開戰必會後悔，問題是，美國人真的敢揮軍攻打德黑蘭嗎？論軍事實力，美國人要推翻伊朗革命政權，當然並非不可為，但面對幾千萬反美民眾的怒潮，美國人只會陷入另一個比阿富汗甚至越南更可怕的泥沼。特朗普經常以「反戰者」姿態騙選票，還聲稱自己促成朝鮮半島無核化，有資格獲取諾貝爾和平獎，如今卻將國家引向大戰邊緣，不可謂不諷刺。

最好笑的還是，特朗普幾年前曾在社交網站批評，前總統奧巴馬為博連任，不惜派兵推翻利比亞前領導人卡達菲，轉移視線；現在到了自己當總統，為了轉移彈劾受到的壓力，也是槍口對外。所不同的是，伊朗堪稱中東地區一雄，實力遠高於當年的利比亞，特朗普玩弄戰爭遊戲，分分鐘自吃苦果。

談到無核化，美、伊兩國交惡，直到現在走到全面開戰的邊緣，緣於特朗普上台後，單方面退出伊朗跟包括美國、歐盟、中國及俄羅斯等簽署的核協議，明明德黑蘭當局遵守協議，放棄尋求發展核武，連國際原子能機構也予以肯定，偏偏特朗普無事生非，硬說協議條文「並不理想」而退出。反觀伊朗一方，面對山姆大叔無理壓迫，鬥爭有理有利有節，並沒有一下子跟隨美國人退出協議，反而跟歐盟、中國等繼續磋商，直至事態升級到現在的局面才宣布不再履行協議對提煉濃縮鈾的限制，並且留了一條尾巴，聲稱若歐盟願意撤銷制裁，一切還有商量。

今次暗殺蘇萊曼尼觸發的危機也是一樣，完全是特朗普自己製造出來。據美媒報道，小布殊和奧巴馬任內均有機會除掉蘇氏，但評估過風險後最終決定放棄。美伊全面開戰，固然將導致生靈塗炭，但從國際政治角度出發，美國在中東弄得焦頭爛額，自顧不暇，正好為中國提供難得的戰略發展機遇期。