世界視線：美國無心插柳　兩伊化敵為友

雖然新年伊始中東便陷入全面戰爭邊緣，但紛亂中卻有一件令人嘖嘖稱奇之事，甚至可說是極具啟發性的歷史一幕：曾打了八年血戰的伊朗和伊拉克，居然同聲同氣站在反美陣線上。更不可思議的是，兩伊之所以化敵為友，原來主要的推手是美國。

今年九月廿二日是兩伊戰爭爆發四十周年。當年薩達姆領導的伊拉克對伊朗發動突襲，結果演變成消耗戰，一直打到一九八八年的八月廿日。雙方合共傷亡近百萬人，耗盡國力卻打了個勢均力敵，又回到原來的領土邊界。薩達姆攻打伊朗可謂「偷雞不着蝕把米」，國內統治地位動搖。他於是將目光轉向了石油資源豐富的科威特，最終因為其入侵行動而觸怒美國，導致了老、小布殊兩位總統先後發動兩場波斯灣戰爭。始料未及的是，美國推翻薩達姆政權，卻造就了今天兩伊的和解。

回教世界分為什葉和遜尼兩大派系，兩伊本是什葉派居多，但當年上台的薩達姆卻是遜尼派。他對伊朗發動戰爭的一個主要原因，就是為了阻止國內的什葉派，與爆發宗教革命的德黑蘭合流。薩達姆倒台後，美國需在伊拉克扶植親美勢力，自然把手伸給了什葉派，試圖以此壓制不時發生叛亂的遜尼派。

什葉派自此成為伊拉克主流，而當年薩達姆一直試圖阻止的兩伊合流隨之發生。在近期伊朗的反美浪潮中，白宮驚覺伊拉克倒向了德黑蘭，不僅發生了萬人圍攻巴格達美國大使館，連伊拉克國會亦明確要求美軍撤離其國土。

從這個角度看，美國總統特朗普斷然下令擊殺革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼，恐怕不僅是出於情緒宣洩。事實上，他現在處在了當年薩達姆的位置上，決心下重手斬斷伊朗伸向伊拉克的手臂。蘇萊曼尼正是拉近兩伊什葉派的靈魂人物，遜尼派極端主義的伊斯蘭國（IS）近年冒起，二○一四年逼近巴格達，美國訓練的政府軍兵敗如山倒。以IS手段之殘忍，巴格達被攻陷後什葉派的下場不堪想像。當時正是蘇萊曼尼親率聖城旅，聯同什葉派各方武裝，成功擊退IS，他亦成了伊拉克什葉派的英雄。

蘇萊曼尼之死因此空前激發了兩伊的和解與團結，此雖非美國所願，但亦是不可迴避的窘局。這是過去美國歷任共和黨政府在兩伊問題上種的因，今天開出了令特朗普吃不消的果。