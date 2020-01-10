神州觀察：倚老賣老作惡多　依法打擊不姑息

江蘇邳州警方早前將一對八、九十歲高齡老夫婦列為掃黑除惡對象，引發朝野質疑之聲不絕，不少人更對他們的遭遇大表同情，認為是在亂扣罪名。然而正如當地警方反駁指，年齡大並不代表不會犯罪，況且現實中就有比之更老的老人四處作惡，抓捕審訊亦更麻煩。

江西鷹潭余江區法院近日就一宗涉惡案件進行一審宣判，揭發當地一幫平均年齡達七十九歲的老年人長期打着「老年協會」招牌為非作歹，不時充當「地下出警隊」、「地下調解員」、「地下醫鬧隊」等角色，實施敲詐勒索、聚眾鬥毆等違法犯罪活動；甚至衝擊國家機關、非法拘禁村民，政經民生各方面都插手，不可一世。結果主犯遭判囚十六年，其他人等分別被判處有期徒刑一年至十一年半。

案情顯示，該惡勢力團夥共有十九名成員，年齡最大的九十二歲，最小的也已近七十歲。按照當局掃黑除惡指示精神，對於老年人涉黑惡犯罪的認定工作需特別慎重，主要是考慮到他們的心智、身體狀況等複雜因素，盡量作人性化處理。故從本次判決結果可見，當局此舉應是「忍無可忍」了，由此亦可證明邳州警方所言非虛，作惡的確不分年齡，年紀愈大愈有可能老奸巨猾，令罪行難以認定。

據辦案警方描述，面對這幫體弱多病、老眼昏花之人，每次提審過程都「戰戰兢兢，如履薄冰」，涉惡團夥成員不是裝聾作啞，就是詐病扮失憶，對抗審訊，可是送到醫院一查，又甚麼事也沒有，以致偵辦過程頗受阻滯。

可以見到，內地近年在掃黑除惡行動中不時搗破涉黑惡老年人犯罪團夥，當中有的打着「老人協會」旗號，也有利用宗族勢力、鄉土風俗教唆煽動村民聚眾鬧事；或假借公益、維權之名牟利，破壞工程建設、衝擊工廠企業，藉機敲詐；乃至暴力干擾村委會選舉，圍堵政府機關，肆無忌憚，很大一部分原因就是他們十分懂得利用「生理優勢」盡情撒潑，大耍無賴，迫使政府及民眾對他們投鼠忌器。

內地網絡上流傳着一個說法：不是老人變壞了，而是壞人變老了。這些年社會上屢屢鬧出為老不尊、以老賣老等醜聞，一再為人詬病，更有假摔「碰瓷」、跌倒被扶後反咬一口，訛詐好人之舉，搞得烏煙瘴氣，亂七八糟。然而就算他們是「浩劫年代」的產物，救無可救，當局總不能任由其胡作非為，招搖過市吧？

恰恰是一些執法部門平時假仁假義慣了，每每對老年人違法犯罪太過遷就縱容，甚至置之不理，導致他們更加有恃無恐，組團作惡。正如當局所說，既不降格處理，也不人為拔高，對於涉黑惡犯罪，就該一視同仁。