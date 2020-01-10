正論：流會鬧劇又上演　三權皆廢誤蒼生

魯迅說過，「生命是以時間為單位的，浪費別人的時間，無異於謀財害命。」立法會一群垃圾政客以拉布流會為己任，幹的正是謀財害命的勾當，而且今次謀害的更是孕婦和嬰兒的性命。審議多時的延長產假條例草案，因為反對派諸多阻撓而遲遲無法通過，昨日更因為反對派刻意缺席導致立法會流會，條例草案隨時胎死腹中。見微知著，香港在反對派「謀殺」下，還有明天嗎？

多得反對派政客瘋狂拉布，本年度的立法會內務委員會開會三個月仍未選出正副主席，運作陷入癱瘓。昨日立法會大會復會，勞福局局長羅致光提出動議，根據《議事規則》將有關延長產假的《2019年僱傭（修訂）條例草案》二讀辯論中止待續，但不交付內務委員會處理，轉交付人力事務委員會處理，希望讓有關條例草案盡快在立法會本屆會期完結前通過。由於內務委員會若繼續不正常運作，不少法案會隨本屆立法會結束而失效，故立法會主席梁君彥考慮後決定批准羅致光的動議。

詎料一條完全不涉政治、只關乎民生及婦女福祉的條例草案，竟然也觸動反對派的神經。人民力量的陳志全率先發難提出點算開會法定人數，反對派隨即全體離席，加上部分建制派議員不在席，最終因為法定人數不足而流會。事後建制派和反對派互相指罵，一方責罵另一方以政治凌駕一切，與民為敵，要為一手造成的流會負全責；另一方則死撐繞過內會的做法是「旁門左道」，甚至拉扯到這是政府為廿三條立法的前奏，政治上腦令人嘆為觀止。

兩幫人整天吵吵鬧鬧，立法會同鬥獸場無異，反對派有破壞無建設，建制派人多勢眾偏偏無能為力，立法會審議政策及立法功能早已消失，到底還有何存在價值？須知道，本港產假的法例已有很多年沒有修訂，不僅不合時宜，甚至比許多非洲國家還要落後，港府及勞資雙方好不容易才取得共識，反對派卻因為一己政治之私而犧牲市民福祉，簡直罪大惡極。但建制派同樣好不到哪裏去，若不是他們玩忽職守，反對派的流會圖謀又豈能輕易得逞？一節見則百節知，一條毫無爭議的民生草案尚且落得如此下場，將來有爭議的條例更無可能在立法會通過，香港還怎麼可能向前發展？還怎麼可能有未來？

可以看見，反對派這些年來利用拉布、流會、司法覆核等手段而導致議案大塞車、基建被延誤、條例草案無疾而終，甚至藉着無中生有的政治陰謀翻起滔天惡浪，虛耗光陰，浪費公帑，撕裂社會，早已到了罄竹難書的地步。立法會議員作為民意代表，不務正業，一味做騷，將莊嚴的議事堂搞得烏煙瘴氣，亂七八糟，如此亂象放諸全世界只有香港獨有，這樣的議事制度，這樣的一國兩制，到底有甚麼意義？

自作孽，不可活。立法會陷入癱瘓，政府陷入停擺，社會陷入空轉，說到底是選民自己的選擇，也是香港的共業。明知反對派為反對而反對，逢中央必反，逢政府必反，所作所為沒有一件為香港好，偏偏仍有選民支持，仍有選民相信他們那套騙人伎倆，甘心情願讓香港浪費一個四年又一個四年，競爭力每況愈下也在所不惜，夫復何言？從區議會選舉建制派大敗觀之，幾可斷言今年的立法會選舉也是一樣，一旦立法會控制權落入反對派手中，別說立法會不成立法會，政府更是不成政府，香港之死已是寫在牆上。

說來實在可悲，香港美其名曰三權分立，互相制衡，其實是三權皆廢，互相扯皮。行政立法不用說，司法獨立更淪為司法獨大，以致官官相護，狼狽為奸，甚至充當反中亂港的保護傘，成為一切亂象之源。單是一個壹傳媒黎智英，其豢養的反對派政客固然受其錢財、替其消災，既在立法會為其保駕護航，又為其反中亂港大業衝在最前線，就連理應維護公平正義的律政司也沆瀣一氣，不僅放生其政治黑金案，佔中案又不了了之，連刑恐東方報業集團記者案也拖個石沉大海。更別說，司法判決往往同港府和中央對着幹，止暴制亂遙遙無期，經濟治安沉疴不起，原因正在於此。

都說新年新希望，無奈香港在三權皆廢的情況下，新一年根本沒有新希望可言。所謂不破不立，不塞不流，與其眼睜睜看着香港無止境沉淪，任由牛鬼蛇神毀掉百年基業，不如索性廢掉兩制，重新開始。或許，現在已到了一國不得不出手的時候了。