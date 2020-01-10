功夫茶：防疫切勿烏瀡瀡　肺炎流感咪撈亂

武漢肺炎來勢兇猛，本港懷疑個案持續上升至四十八宗。嗱，內地專家尋日就公布，武漢不明肺炎嘅病毒初步判定為新型冠狀病毒，香港嘅傳染病專家就話，新型病毒嘅傳播方法主要係飛沫，提醒市民要提升個人衞生。

當然，最重要嘅係，去人多擠迫地方，至緊要戴上外科口罩。各位街坊，家陣外出，功夫茶都察覺多咗市民戴口罩，一來明知廢柴政府樣樣後知後覺，加上防疫又多甩漏，都係要自求多福。呢，口痕友就話喇，阿媽吩咐個女：唔戴奶罩，都千祈要戴口罩！抵死得佢吖！不過，「保護自己要有一套」，你唔係唔識啩？依家就係「保護自己要有一罩」，係口罩！唔怪得之近日口罩都賣到斷市啦！

不明肺炎搞到人心惶惶，又難怪市民咁驚青噃！○三年沙士一役，死得人多，至今不少市民一發覺呼吸有啲窒吓窒吓，或有幾聲咳嗽，都猶有餘悸！政府防疫，一味聲大夾冇準！宣稱已全面加強清潔公共場地，惟本報記者巡查多個部門轄下設施，發現多區行人天橋、政府合署嘅升降機未有於按鈕貼上膠片定期消毒；街市衞生又冇改善，依然垃圾通地、發泡膠亂丟；公廁更係污糟邋遢。政府防疫，一個字：渣！

仲有更令人揪心嘅係，非常時期，政府有關部門喺口岸嘅防疫措施屢被揭發工作鬆懈，未能睇緊疑似肺炎過客。阿哥，口岸係本港防疫第一道防線，豈能掉以輕心？嗱！話口未完，阿聯酋通報世衞新增一宗中東呼吸綜合症（新沙士）個案，由於阿聯酋有直航機到香港，咁即係話香港又多咗個風險，官僚若然再懶懶閒四圍騰，印印腳等人約咁款，分分鐘又死人冧樓，到時先知驚就太遲咯！

家陣流感、不明肺炎「雙疫齊飛」，武漢肺炎尤其嚇死人，政府急修例補鑊，修例後衞生署擁有法定權力，可強制隔離疑似武漢肺炎病人，違者可處罰款及監禁。嚴厲把關係好，不過，呈報準則含糊加上範圍太闊，好易跌入「疑似陷阱」。講真，公院醫療事故大家都見識得多，「流水落花春去也」，調錯文件割錯器官有如家常便飯，容乜易無辜辜變咗公公！流感或不明肺炎兩者發病徵狀，好似發燒、咳嗽、流鼻水等十分相似，一旦沙塵滾滾殺錯良民，將流感病人當不明肺炎隔離十幾日，病人都真係欲哭無淚！

呢，有啲年紀大嘅阿伯阿婆，表達能力未必咁好，明是流感又被強制隔離當肺炎，又係「醫療失誤」？一把年紀唔襟嚇，何堪再受此折騰？功夫茶提醒各有關單位打醒十二分精神，肺炎流感咪撈亂，人命尊嚴不可兒戲，多啲關懷有愛，這「疑似陷阱」就不會遇上喇！