產評：商舖空置得人驚　物業市道受考驗

香港經濟持續下滑，零售疲弱，商家苦不堪言，若自救不成，就難逃倒閉命運。社會動盪逾半年，舖市受創最深，元旦過後空置情況未見改善，估計農曆新年過後會更慘淡。舖市大幅調整，對整體資產價格及融資槓桿起負面效應，勢必影響就業，意味勞工市場沒有最差、只有更差。

剛過去的聖誕及元旦長假，香港節日氣氛大不如前，旅客過門不入，嚴重打擊旅遊及零售市道。旺區吉舖數量急增，雖然業主開始讓步減租留客，但放盤頂租、棄租或短租個案仍然不斷增加。租戶生意淡薄，即使獲減租，亦難維持營運，結果旺區商舖空置驟增，令市道顯得更凋零。

近日先後有兩家外資投行，不約而同睇淡零售收租股，主要是預期零售業難於短期內復甦，且在內地減稅和人民幣疲弱，兩地物價差距收窄，皆不利香港旅遊業及零售。由去年中開始至今，收租股受創程度已不輕，但專家依舊看淡，料股價尚有下跌的空間。

過去十多年全球利率低企，游資苦無出路，在中國人「有土斯有財」的傳統觀念下，紛紛湧入物業市場保本增值，不少更趁低息環境以物業作抵押融資，套現後再投資物業，藉此錢搵錢，導致香港出現「萬般皆下品，惟有樓價高」、資產泡沫不斷膨脹的現象！適逢這段時期有大量內地旅客來港消費，舖位價值亦水漲船高，就算舊區商舖亦憑着旅遊消費暢旺而身價暴漲，一舖何只能養三代！即使早兩年未有社會動盪事件，見到旺區偶有吉舖因太貴租而無租客，業主都寧願丟空也不願減租，免因租值下跌影響物業價值及按揭貸款。

儘管住宅樓市仍有不俗需求，但舖市卻是另一個完全不同的市場。如今大量旅客流失，零售慘淡，商舖租金下跌壓力難消。實力較弱的投資者守不住，惟有劈價出貨，導致低價成交個案大增，銀行估值亦相應下調。目前的關注點，是舖價下跌和借貸萎縮的效應有多大，相關的負面影響會否向其他物業領域，甚至銀行貸款資產質素等方面擴散。

冰凍三尺，非一日之寒。經濟轉差，市民收入下降，意味樓市承接力亦轉弱，而住宅樓價繼續高企，變相進一步削弱消費能力，最終還是反映在實體經濟上，造成惡性循環。眼前外圍市況充斥不明朗因素，地緣政治緊張，社會矛盾未解，這些風險因素聚積下去，都有可能成為壓垮本港樓市的最後一根稻草！香港厄運連連，投資者們作好應變準備了嗎？