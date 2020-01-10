中東出現危機，普京及安倍都積極行動，德國宣布撤軍，以色列也沒積極表態，形勢變得錯綜複雜。

伊朗與伊拉克已連成一體，什葉派的武裝動員，戰爭有一觸即發之勢。美國是驚惶失措，特朗普是硬着頭皮恐嚇，把伊朗文化遺址扯上轟炸之列更可能觸怒全球。若戰事一起，即使單以導彈襲擊，國際上美國已處於劣勢。

在這中間，普京之行意義重大，也凸顯出俄羅斯在中東的舉足輕重。普京的目的應是制止大戰爆發，以保持在敍利亞的勝利，不讓美國顛覆中東的局勢。但抑止大戰並不會壓迫伊朗讓步，反而借此機會協助伊朗動員、組織地區裏的什葉派力量，並鞏固伊拉克、敍利亞和黎巴嫩的政治控制，排斥美國的勢力和鎮壓早前在伊拉克、黎巴嫩由美國策動的政治騷亂和奪權企圖。

安倍原定出訪，後以安全理由取消，但仍積極表態，目的是建立日本在中東，乃至國際的主動權，準備在美國霸權衰落時不受牽連，反倒借機脫離美國的控制。日本資金充裕，也可學俄羅斯、中國把在美國的國債資金調出來充作國際援助之用。既可避開美元大貶之劫，也可把沒用的錢盤活起來，充當日本重建獨立外交政策之用。

普京之行着眼於軍政布局，安倍之行則從經濟及國際援助兩方面入手，二者都可借美國與伊朗衝突的危險而大有得益。伊朗及中東什葉派其他國家也當樂於合作，從而形成全面去美國化，以至去美元化的發展大勢。特朗普對伊朗的斬首行動，便是搬起石頭，砸了自己的腳，弄巧反拙，害己害人（美國盟友）。

在這個動盪大變之局中，中國似乎不動如山，只是旁觀稍作批評、評論，似乎是事不關己，己不留心。或許更會暗中偷笑，伊朗危機減少了中國受美國貿易戰的壓力，也或許這便是韜光養晦政策的最惡劣表現──別人大打出手，自己則乘機偷雞取利，還沾沾自喜，把毛澤東、周恩來建立的聲譽和形象盡情糟蹋殆盡。

中國進口伊朗石油，不懼美國制裁，本反映政策的轉變，可惜還是不敢公然對抗。而對敍利亞重建計劃，也仍然是畏縮不前。中國的外交政策始終面對美國的強權而畏首畏尾，甚至從心底裏害怕。

雖然普京強勢，在許多政策、措施方面讓中國可以倣效，由俄羅斯牽頭，在東北亞中俄可支援北韓，在波斯灣可以中俄與伊朗聯合海上軍演；但在伊朗危機的大爭端中，中國還是不敢明確表態，這又怎樣可以在國際上受到信任與尊重呢？