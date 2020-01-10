美國自詡軍力強大，武器先進，可攻可守，滴水不漏。其實未必，面對伊朗導彈襲擊，伊拉克美軍基地竟無法攔截，可見美軍並非想像中那麼威武。美國官員解畫，指遇襲基地主力執行反恐任務，加上各地駐軍需求大，故沒有部署反導系統云云，分明是跌落地抓把沙。伊方聲稱最少炸死八十名美軍，美方則指無人傷亡，姑勿論誰真誰假，美國已被狠狠摑了一巴。

最好笑的是，美國總統特朗普還要裝作若無其事，宣稱伊朗已經退讓，美方無意動用軍事力量，呼籲兩國共同推動和平。實際上，世界之所以不和平，正是因為美國到處撩是鬥非，今次中東危機更是特朗普一手造成，他還好意思談「和平」？

中美貿易戰懸而未決，朝鮮半島核危機持續惡化，美國歐洲裂痕不斷擴大，特朗普又在中東點火，葫蘆裏賣的是甚麼藥？他也許想利用國際亂局來轉移國內視線，化解面臨國會彈劾的尷尬，並為即將舉行的大選拉票。怕只怕聰明反被聰明誤，這種四面樹敵的舉動只會令美國更加孤立，傳統盟友退避三舍，美國人也不賣帳。民調顯示，逾半美國受訪者不支持特朗普的伊朗政策，逾七成人認為這將導致美伊未來數年開戰，逾四成人更認為美國不應先發制人。連一向咄咄逼人的眾議院議長佩洛西也認為，美國和世界承受不起戰爭。

沒錯，別看美國橫行霸道，喊打喊殺，其實外強中乾，色厲內荏。面對北韓固然不敢輕舉妄動，面對伊朗導彈反擊也只能強調「和平」，再次印證了毛澤東的論斷：美國確實是紙老虎。紙老虎最大的本事就是在背後搞鬼，例如策動顏色革命。香港黑暴正是如假包換的美式產物，也只有在這種反智低智且充斥洋奴漢奸的社會，美國才能製造亂局，渾水摸魚。看看叫囂「為美國而戰」的漢奸黎，以及舉美國國旗唱美國國歌的廢青，哪裏像正常人？