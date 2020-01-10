新保守主義在全球抬頭，美國總統特朗普是代表人物，說是為美國利益，其實只是不斷為自己儲存籌碼，突然下令擊殺伊朗革命衞隊將領蘇萊曼尼，為自己政治前途下極大的賭注，令到全球震動，股市應聲下跌，油價及金價當然亦有彈升。當中得益者包括哪些人士，大家心知肚明，球員是你，球證也是你，有權有勢呼風喚雨，有危才有機，這個機也包括商機。

戰爭死得最多不是政客或軍人，而是平民百姓，被美國佬揀中的，最後多難逃過戰火洗禮，而且死得不明不白，像「大殺傷力武器」搜到沒有？美國沒有向國際社會好好交代。特朗普當年曾批評奧巴馬借打仗來賺政治資本，自己何嘗不是五十步笑百步？

兵家不打沒把握的仗，商人總統見錢眼開，不打沒錢收的仗，特朗普出招殺蘇萊曼尼，部分原因是為了轉移彈劾風波的焦點，亦為顯威風挽救民望，畢竟距離今年總統大選已經在倒數，沒有太多時間去確立優勢了。

伊朗當然不會就此罷休，揚言要美國付出代價，但德黑蘭軍事實力遠遜，不想正面交鋒，揚言針對美國在中東的盟友作攻擊，大家都猜測雙方是否又是動口不動手，虛張聲勢，周中伊朗突然出手，發射導彈攻擊美軍在伊拉克的兩處基地，一度聲稱擊殺八十美軍，但特朗普則指未造成美軍人員傷亡，更稱只會加強制裁伊朗，未有提及要以軍事行動報復。伊朗則顯然不會就此收手，雙方各有顧忌，極有可能在伊拉克境內繼續衝突，該國大部分人民及現屆政府都是信奉伊斯蘭什葉派，傾向於支持同派的伊朗，但國內約三成遜尼派信徒則較親美，內部矛盾因此惡化。何止伊拉克處境尷尬，不論歐亞中東甚至非洲，都不想捲進這個漩渦裏，外界擔憂若其他國家插手，一步一步走向第三次世界大戰，核武再度成為關鍵詞，這場仗恐怕人人都是輸家。