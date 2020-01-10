中文大學本學年的第二學期開學，在大學校園兩個主要進出口設立檢查站，需要檢查證件才能進入。有傳媒訪問進入校園的學生，問他們對設立檢查站的意見，似乎贊成的與反對的各半。贊成設立檢查站的學生普遍認為設立檢查站有助減少遊客及外人進入校園，有助保持校園寧靜。反對者則認為大學校園應該保持開放，不應設關卡檢查，也有人認為這是對學生不信任。不過這些訪問也可能是記者有意平衡兩種意見的報道手法，未經統計，很難決定哪種意見支持者較多。

設立檢查站的大學校園進出口中，一向最多人使用的應該是港鐵大學站進出口，記者拍攝和訪問主要在這裏進行。港鐵曾經表示大學站被破壞得很厲害，差不多需要重新建造，難以估計需要多少時間復修。豈料一個多月後，竟然能夠趕及在第二學期開學前局部開放，可見港鐵公司對中大師生特別照顧，奇怪沒有記者去訪問學生，聽聽他們對大學站恢復運作的意見，問問他們是否支持繼續破壞「黨鐵」。

另一個檢查站設於大埔公路的大學正門進出口，一向是汽車出入較多，較少學生使用。其實大埔公路還有一個崇基學院的進出口，現時仍然封閉，不過傳媒沒有留意，未見報道。有傳媒特別去曾經發生警察與蒙面黑衣人大戰的二號橋進出口拍攝，該處已被放置巨型混凝土塊封閉，不再通行。二號橋主要是供汽車來往科學園使用的，封閉了對師生進出影響不大。

中大校長發公開信，表示大量校巴被毀壞，大學安排了臨時校巴穿梭校園。開學初期難免有少許不便，有學生對此頗有怨言，因為校巴班次減少，游走校園需時更長了。

聽一些在其他大學工作的朋友說，在校園進出口設檢查站的措施，在本學期內其他大學都會實施，用意是避免太多閒雜人等進入校園，難以管理。只不過中大較早開課，才成為傳媒焦點。據在中大工作的朋友說，其實檢查站對進出校園的控制不算太嚴格，師生職員出示證件便可通過，並未細查，也不是拒絕大學師生以外的人士進入，只是要求登記證件，可能有人會覺得麻煩，沒有特別事情就不進大學校園算了。

設立校園進出檢查站受影響最大的，反而是大學的師生食堂。好幾家大學校園一向是頗受遊客歡迎的去處，有本地或外地遊客組團前往參觀，順便去食堂飽餐一頓。如今控制進出校園，遊客自然不會再來，食堂生意減少，豈不是繼校園被黑衣人佔據，食堂被用作戰時飯堂，食物吃光，器皿破壞後，又多了一重損失？