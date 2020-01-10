教協日前宣布成立「訴訟及緊急援助基金」並發起眾籌，為教師提供法律援助及緊急經濟援助云云。自反修例暴亂爆發以來，類似的眾籌、基金不知凡幾，每有遊行更例必有政黨或組織擺街站籌款，涉款加加埋埋數以億元計，但這些錢到底用於何處，是否真如他們所說幫助同路人，根本無人能知，反而「財到光棍手」的例子倒不少。

單是聲稱幫助「義士」的「星火同盟」眾籌戶口及「612人道支援基金」便是經典例子。前者不用多說，已被警方以涉嫌洗黑錢凍結戶口內七千萬元存款，並發現有人用款項買下受益人為個人的保險產品，到底是怎麼一回事，不言自明；就說由泛民打理的「612」基金，愈來愈多被捕「義士」投訴該基金根本沒有向他們提供法律援助，不是叫他們自資請律師，就是叫他們申請法援，近億元存款到底用在何處，泛民從來沒有交代，可憐的是年輕「義士」被人當成用完即棄的「避孕套」，只能自生自滅，一旦罪成判囚，前途盡毀，泛民會給他們「安家費」嗎？

可能是食髓知味，教協現在又學人搞眾籌，但前車之鑑就在眼前，屆時若真有教師申請援助，會不會又要查家宅由頭查到落腳，然後又說不符合資格而不獲批呢？涉事教師職位又冇，前途又冇，你死你賤，何苦來哉！更何況教協每年也要徵收會費，滾存資金不在少數，現在又將眾籌目標定在千萬元之巨，真有這個必要嗎？

當然，梗有支持者甘心情願真金白銀奉獻，不在乎財到光棍手。但還請年輕義士自己想一想，泛民吃着人血饅頭收割選票的時候，眾籌基金愈來愈豐厚卻一毫子也不分給你們的時候，甚至連不學無術、會考零分的「庇護工場人士」也能月領近十萬元薪津躋身區議會的時候，你們過的是甚麼生活呢？是朝不保夕隨時坐牢的絕望生活！兄弟爬山佢上你落，值得嗎？