香港社會氣氛繃緊逾半年，本欄寫的東西也大多是正經八百，近日難得局勢有少許緩和，咱們不妨輕鬆一下。以下所談，不是嚴謹時事分析，旨在刺激大眾思維，閒來聊作談資。

我們就從世界上最讓人頭痛的美國總統特朗普談起吧，要不是他，中美兩國貿易戰不會延宕至今，香港反修例運動也未必會發展到如斯地步。你不懂跟他交往，此人十分難纏，但如果能夠吃準他的心理，因勢利導，避重就輕，卻是可以應付裕如的。

正如昨日本欄所說，特朗普上任後四處翻江倒海，與其說為美國長遠利益，不如說是為滿足他愛出風頭的個性。你要知道，特朗普未當上總統之前，是會偽造一張《時代》雜誌封面，而封面人物是自己，由此可見，此人可謂「好威」成癖，這就是他「人性的弱點」，跟他打交道，要善於把握。

假如貿易戰的結果是美國大勝，中國一年內實質經濟損失達一千億美元，特朗普當然樂見其成，因為戰果可以讓他「威威」，又可登上報章頭條。但中國不想付出這樣的代價可以嗎？也許是可以的，因為狂人真正想要的不是那一千億美元的戰利品，只是想爭取出風頭的機會，只要能讓他取得同樣威風，你付出的代價少一點，他不會介意。

說句笑話，換我是中國領導人，那一千億美元不一定要付，只消用一千萬美元也就可以了。中國國家主席習近平可以弄個短期旅程，目的地是美國佛羅里達州，特朗普私人擁有的海湖莊園。到那裏甚麼也不用幹，習大大只消跟特朗普喝咖啡、打高球便行，實在覺得太不像話，就隨便找個話題，談談地球氣候便可以了，最重要是讓狂人覺得有面子。

呵呵！習大大若願意提名特朗普競逐諾貝爾和平獎，可能他明天便撤銷對中資電訊商的禁制令了。