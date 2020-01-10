前輩介紹了湖南古丈一首描寫插秧的民歌：赤腳雙雙來插田，低頭看見水中天。行行插得齊齊整，退步原來是向前。前輩說：沒有親身參加過插秧勞動的人，不可能有這樣親切的體會。這是民歌，無所謂哲理。

「退步原來是向前」，是記實，插秧都是倒退着走的，不值得大驚小怪！多少人插過秧，可誰想過進與退之間的辯證關係？是以唱出這樣的民歌的農民，確實是從實踐中悟出一番道理。《監獄風雲》中周潤發飾演嘅阿正是個老油條，在複雜嘅監獄，憑一條「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空」嘅做人處事原則，結果令監獄不少江湖恩怨，最終都能一笑泯恩仇！齊唱「友誼之光」，可見「退一步」原來是向前，不是沒有道理。

講到最懂得退讓的亞洲政治人物，有論者指是上年十一月下旬去世、享壽一百零一歲的日本前首相中曾根康弘。日本現任首相安倍晉三高度評價他讓日本嘅國際地位大幅提高。事實上，中曾根深明退讓之道。當有人問他的政治觀點是左是右時，他有一句名言：「寒流和暖流交匯之處，必有豐富的漁場」。這真是慧語。據悉，中曾根的老師，是日本著名思想家、政治家、報人德富蘇峰，曾教誨他「政治家不是救世軍，故不必拘泥於意識形態和既定概念，只要無妨大局，盡可妥協退讓。」

於此可見，退讓原來也是向前，更是一種自信！中曾根任首相時，日美在政治和經濟上均出現摩擦，關係跌到谷底，他甫上任就同時任美國總統的列根提出「日美命運共同體」，兩人建立牢固友誼。而更值得一提的是，他率先促成日本解除對華經濟封鎖和部分技術封鎖，在任期間給中國提供四千七百億日圓貸款，並直接把電視機、空調、雪櫃等家電生產部分技術和紡織技術低價轉讓給中國，還推動化肥、日用化工等民用技術低價或無償給中國。這又豈止是退一步咁簡單！