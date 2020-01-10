美國是世界最大的消費市場，歐洲多國緊隨其後，都在消費過程中產生大量「洋垃圾」。美歐獲其他國家供應產品，消費坐享其成後，就把渣滓、垃圾轉送回其他發展中國家處理，最終目標是不想造成自身國家在處理消費垃圾的環境污染。過去內地肩負「垃圾攪拌機」工作廿多年，在國家發展過程中，現已毋須要再額外承擔，終於在一八年元旦頒下「洋垃圾禁令」，全面禁止進口生活來源廢塑料、未經分揀的廢紙以及紡織廢料、釩渣等四類廿四種固體廢物，令美歐等發達國家的廢物處理產生重大變化。

禁令實施約兩年後，去年底美國傳媒最新評論指自內地禁止進口「洋垃圾」，西方垃圾其他熱門出口地如印度、馬來西亞、越南、泰國和印尼等也各自推出「洋垃圾」的限制措施。發達國家正需要新投資到國內加工領域，加快焚化或替代策略的執行，再開展垃圾分類教育。還有一些回收項目被徹底放棄，目的在於減少出口洋垃圾，又計劃在自身國家採用低污染的處理。

各國拒絕洋垃圾進口措施嚴重打擊美國消費市場，這個全球生活垃圾最大製造國，缺乏垃圾回收循環再造的基礎設施，只利用其他地區焚燒垃圾，污染危機終返回美國頭上，迫令美國本土執行新的垃圾回收做法。田納西州孟菲斯有美國最大垃圾搬運和處理公司，前年停止接收一些企業混在一個垃圾箱內的各種可回收垃圾，指焚化造成嚴重污染，需要分類後才獲回收。

隨着內地「洋垃圾禁令」敲響美歐國家環保的「警鐘」，迫使出口垃圾的發達國家重新思考處理策略，歐洲議會一八年底通過全面禁止一次性塑料製品立法，到二○二一年，歐盟國家市面的塑料吸管、餐具等一次性塑料產品將全面消失。事實證明，沒有說「不」就不會有處理洋垃圾的新概念，這項要求美歐洋垃圾遠離我們的政策，推動了全球環保新思維。