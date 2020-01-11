正論：吃飯砸鍋搞破壞　公僕不忠豈能留

「食君之祿，擔君之憂」是古時候人臣的基本道德倫理，放諸今日香港，公務員即使不視政府為君，只當自己打份工，也斷不能吃納稅人的糧，幹破壞社會安寧、損害納稅人利益之事。很可惜，現今世道禮崩樂壞，群魔亂舞，吃飯砸鍋的公務員比比皆是，消防處更淪為暴徒大本營，令人咋舌。

一場黑色暴亂令政府內部的牛鬼蛇神無所遁形，外界一直催促港府交代公務員違法情況，直到昨日醜婦終於見家翁。公務員事務局局長羅智光表示，截至去年底共有四十一名公務員因涉及非法公眾活動被捕，當中三十一人停職，餘下個案正積極跟進，強調政府對公務員違法零容忍，不會姑息縱容云云。消息進一步指出，四十一名被捕公僕之中，廿四人為紀律部隊人員，消防職系佔了十一人，當中七人為消防員，四人為救護員。連穿制服的紀律部隊人員也淪為暴徒，可謂將兩制的夜香桶蓋揭開，污水橫流臭不可聞。

事實上，即使大部分被捕公僕遭停職，仍未足以釋除公眾疑慮，局長至今沒有明言被捕公務員來自甚麼部門，涉及甚麼罪名，未有停職的原因是甚麼，又有多少公務員在上班期間涉案被捕等，更何況停職不停薪也是沒有意義，徒讓他們有更多時間一邊支薪一邊反政府而已。

如果說，反對派反中亂港是天性使然，年輕人反中亂港是被洗腦使然，則公務員知法犯法，吃飯砸鍋，不管出於甚麼原因都是最不可能原諒。首先，公務員是政府一員，理應對行政長官和政府完全忠誠，對政府的決策絕對服從，並竭盡所能履行職務，恪守政治中立，這既列明在《公務員守則》之中，亦是最基本的政治倫理和職業道德。

其次，儘管世上沒有無緣無故的恨，但公務員就算多麼痛恨政府，也須謹記自己的身份，謹記出糧給公務員的是納稅人，絕對不能食碗面反碗底，收納稅人的錢，幹破壞社會秩序、撕裂社會、令納稅人無日安寧的事。

最荒謬的是，有些公務員口說恪守政治中立，但以脫下制服後都是香港人為藉口，大條道理跟港府對着幹。這分明是欺人之談，公務員可以就政治議題發聲，並不表示可以公然作反，更不可以打着公務員旗號反政府。如果有人不願遵守，大可辭職不幹，根本毋須屈就，偏偏這些人不捨得丟棄鐵飯碗，而政務司司長張建宗之流，又僅以「公務員參與集會要小心」等模棱兩可的說話搪塞，猶如變相鼓勵，歪風吹遍整個公務員隊伍，何足為奇。

法之不行，自上犯之。正正是港府高官其身不正，香港才會淪落到今日的地步。港英年代，公務員必須嚴格遵守政治中立，對殖民政府乃至英國政府絕對忠誠，所有公務員都要通過警方政治部的政治審查，而且受到諸多限制。現在世道變了，回歸前不可能發生的事，回歸後一一成為事實，公務員集會反政府有之，號召和參與罷工有之，組織工會唱反調有之，「身體力行」充當暴徒更不在少數。要不是港府一直沒有端正態度，放棄監管，公務員又豈會放肆至此？

可以看見，港府有些官員不是避事不作為，就是姑息養奸，助紂為虐，本身也支持同情暴徒。別說張建宗的政務司司長辦公室轄下有助理文書主任參與暴亂被捕，僅一個消防處已夠烏煙瘴氣。身為紀律部隊，理應同警方站在同一陣線止暴制亂，偏偏消防處手指拗出不拗入，除了消防職系人員佔目前被捕公務員的四分一外，人們還看到有消防員坐在消防車對休班警員被「私了」見死不救，又有消防員與警方發生口角阻礙執法，僅元旦遊行當日又有最少兩名消防員被捕，漏網之魚恐怕更多。放諸全世界，沒有一個地方的政府能夠容忍紀律部隊人員公然作反，消防處管理層大有問題已是不爭的事實，保安局局長李家超監管失職同樣是難辭其咎。

說穿了，公務員之所以離心離德，港府之所以眾叛親離，根子恰恰在於當局一直沒有嚴正執法，也沒有嚴正執行《公務員守則》。試想想，若有私人機構的僱員公然做出損害資方利益的勾當，輕則被炒，重則甚至要送官究治，偏偏公務員頂多只是停職受查，更多的是象徵式發警告信了事，薪金照袋不特止，更有人繼續上班，會不會利用職務之便損害公眾利益，實行堡壘從內部攻破，誰也說不準。早前才有身兼輔警高層的醫管局管理人員向暴徒通風報信受查，繼續容許這些「無間道」留在政府，無異於搬石頭砸自己腳，只會愈止愈暴、愈制愈亂而已。

一次不忠，百次不用。要徹底撥亂反正，扭轉歪風，港府必須手起刀落，被法庭判處罪成的公務員固然要革職，即使最終沒有入罪也決不能留，而且要永不錄用，這樣才能起殺一儆百、清正風氣之效。

與此同時，廉署更應主動調查，被捕公務員有沒有一邊吃公家俸祿，一邊收取反中亂港組織的利益，有沒有對外洩漏政府機密，有沒有通風報信。李家超日前在立法會透露，從暴徒的手法、組織、文宣及資金，顯示他們並非三五成群，部分人可能在外地接受訓練。甚至乎，早有消息指出暴徒收錢打砸燒，當中會不會有公務員在內，難道不需要嚴肅查明？

莫信直中直，須防仁不仁。英國撤出香港前埋下無數政治地雷，公務員隊伍甚至港府高官之中懷有二心者大不乏人，他們毫無國家民族觀念，打從心底裏抗拒回歸，對港府以至中央陽奉陰違明阻暗抗。依靠這種亂臣治港，一國兩制不走樣變形才怪。中央政府曾在四中全會堅決表示依《憲法》及《基本法》對特區行使全面管治權制度，首先便應重新整頓人事，再不痛下決心為特區政府進行一次改頭換面的大手術，止暴制亂永遠無從談起！