功夫茶：瞞疫比肺炎可怕　基因圖譜速公開

嗱嗱嗱，武漢爆發嘅病毒性肺炎，內媒公布專家化驗結果，證實屬於新型冠狀病毒。香港嘅傳染病專家同埋學者都表現雀躍，最大原因就係如果衞生防護中心向國家衞健委盡快攞到武漢新型冠狀病毒嘅基因圖譜，就可以製作快速測試。

即係咁，平時要六至八個鐘判斷是否新型冠狀病毒，有咗基因圖譜，只要二至三小時就有測試結果，所以話，當地政府點可以唔合作，應速速交出有關病毒基因圖譜，大家齊心協力解決問題。仲有啊，專家又指出，即使內地冇再出現新增個案，亦有需要透過病毒嘅基因圖譜追查病毒宿主，阻截傳播源頭，以免日後再出現病例。

點講都好喇，功夫茶就認為，既然武漢肺炎已真相大白，並已斷定屬新型冠狀病毒，咁內地必須要透明通報；何況有新病毒出現，已經唔再係武漢嘅事，而係關乎世界嘅大事！更加要開誠布公，以造福全人類。

各位街坊，大家應該記憶猶新，○三年沙士死得人多，就係因為當年嘅廣東省委書記被指瞞報疫情，話疫情受到有效控制，事實係疫情已擴散全國，而香港亦掉以輕心，致使感染沙士嘅一名內地退休教授來港時病發，將沙士傳入社區，牛頭角淘大花園更成為重災區！

往事不堪回首，功夫茶仍然要提一下，就係要講出一個事實和真理，隱瞞先至係最恐怖嘅病毒。武漢肺炎不可怕，最怕係制度不透明同埋隱瞞疫情。要高度透明，齊心誠意解決問題。內地早年有個笑話，說美國嘅測謊機在中國失靈，你道是甚麼原因？調查發現，原來係國內大多數高官，長期講大話，以致佢哋嘅身體和精神系統，全部已經適應咗吹水講大話，測謊機對佢哋一啲作用都冇！

嗱，前事不忘，後事之師。功夫茶希望內地高官吸取過去教訓，快啲公開新冠狀病毒嘅基因圖譜，對症下藥，令有關疫情得以受控才是正道。香港責無旁貸，自然不可以獨善其身。有議員質疑食衞局局長陳肇始，一味口頭聲稱嚴陣以待，點解唔直接到武漢市了解臨床情況及取得病毒最新資料。陳局長就不斷話有同國家衞健委溝通，擺出一副「水善利萬物而不爭」咁款。局長，飛一趟武漢有幾難？畏高？仲有高鐵吖！廢官高薪厚祿就係至叻怠政，一味做佛系信徒，抗疫防疫樣樣慢十拍。香港都真係死得！

家陣流感高峰期殺到，一周奪十命！咪話功夫茶唔再三提醒，千祈唔好烚吓烚吓烏瀡瀡，叫前線各單位醒醒定定，切勿搞錯普通流感同肺炎，搞到唔隔離又要罰款又要拉又要鎖，嚇死阿婆又嚇親細路，到時局長唔想改名叫「陳笑恥」都唔得咯！