世界視線：特朗普臨門褪軚　中東危局仍未解

伊朗攻擊美軍駐伊拉克基地，眼看大戰一觸即發，美國總統特朗普「臨陣退縮」，指事件中無美軍傷亡，加上伊朗「看來已退讓」，無意揮軍攻伊。

有趣的是，美、伊雙方對攻擊造成的損傷「各自表述」，除了強調沒有美軍人員傷亡，有報道亦指基地的核心軍事設施基本上毫髮無損；至於伊朗方面，則聲稱行動中清除了八十名「美國恐怖分子」。

然而軍事基地被炸始終是件大事，特朗普隨即宣布，加強對德黑蘭當局經濟制裁。問題是，美國人的「極限施壓」成效存疑，連一個北韓也搞不定，更何況實力更強的伊朗？顯而易見，所謂經濟制裁，只是「見好就收」的下台階而已。

伊朗方面的回應亦隱然有跟特朗普相呼應的意味。總統魯哈尼警告，若美方再犯下其他罪行必定遭報復，表面上十分強硬，但潛台詞也可以理解為「下不為例」，只要對方不再主動尋釁，德黑蘭亦不會進一步將局勢升級，這跟特朗普的「退讓論」，可謂異曲同工。

初步點算「戰果」，美、伊雙方暫時仍能各取所需。美國人尤其是特朗普的支持者，心態其實相當矛盾，既要維持「美國第一」的世界霸權，容不得美國在中東的地位被死敵伊朗取代，另一方面他們又「身嬌肉貴」，對落手落腳參與戰爭怕得要命，如今對伊朗「小懲大戒」，即可令對方「退讓」，益見特氏「領導有方」。從伊朗的角度出發，美國的經濟制裁雖不至於令其亡國，但經濟仍免不了受到沉重打擊，當地近月以來已開始出現大規模反政府示威，蘇萊曼尼之死正好凝聚民心，同仇敵愾反美，如今特朗普在基地遇襲後「褪軚」，德黑蘭更可以勝利者姿態出現。

當然，美、伊衝突每一次升級，也增加擦槍走火，令局面完全失控的危險。沒有美國人死傷，特朗普可以按兵不動，伊朗向美國的盟友報復，又該如何應對？加拿大總理杜魯多指摘伊朗導彈擊落烏克蘭客機，導致六十多名加國公民喪生，果真如此，相信華府很難坐視不理，美、伊「鬥而不破」的脆弱局面，還能維持多久？