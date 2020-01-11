神州觀察：荒唐醫療亂象頻　白衣天使不是人

內地不時爆出荒唐醫療事件，每每令患者無辜受害；而於事發之後，院方又總是避重就輕，忙着找藉口推卸責任，既無醫德，又無擔當精神，亂象只會源源不絕。

江西一名三歲男童早前因肺部感染致命病菌，經治療後已趨穩定，近期並轉至浙江一間醫院做康復治療。誰知入住沒幾天，男童被告知發燒，且持續二十天高燒不退，而此病最忌發燒，可說是急壞家長。不無荒唐的是，當用盡所有降溫方法無果後，卻發現是醫院的體溫計不準，男童其實已經康復，結果不但多花了五萬元醫療費，還被不停打針吃藥，遭罪之餘，更令人擔憂此舉帶來的潛在傷害。

只是你有你憤怒，院方就是不認錯，不但不提供病歷紀錄，更一口咬定男童就是發燒；涉事體溫計生產廠家亦言之鑿鑿稱產品絕無問題，雙方都在極力撇清責任，唯獨對受害病患欠缺一個交代，吃相實在太難看。

事實上，類似荒唐醫療事件在內地不知有多少。譬如雲南昭通有未滿兩個月大男嬰接種疫苗後，身體出現大面積潰爛，院方卻指是其抵抗力差所致；廣西南寧有女子被輸錯液，院方遲遲不肯承認責任，反指藥液可自行代謝，不必緊張；黑龍江哈爾濱某醫院忘了給病患打瘋狗症疫苗，竟稱醫護工作太忙，如果因此發作了，大不了來醫院作醫療鑑定，但就甚麼承諾也不會給。

都說如今的醫院不是醫院，而是生意場，可說一點也不誇張；但凡來看病的，都是財神爺、提款機，有錢的便盡量多榨些，沒錢的也要榨乾其血液、骨髓。像人們常說的過度醫療問題，一些患者因小毛小病到了醫院之後，醫生必然連嚇帶騙，先把人忽悠住院，然後再以一大堆專業術語向患者灌迷魂湯，之後各種配套檢查，各類器材、藥物能用的只管用，有甚麼副作用也不告訴你。譬如本次事件，就算體溫計生產廠家有問題，醫院難道自己不清楚？還是為了賺錢故意裝作不知？

既然鐵了心想賺錢，又何需顧及所謂的救死扶傷、人道主義革命精神。就像吉林有六歲女童遭醫生誤開癲癇藥，出現短暫失明後，院方直言醫生並不是神，而是人，簡直是「大實話」。醫護人員一直被喻為「白衣天使」，天使當然不是神，但也不是人，因為天使沒有人類的軀殼；只不過，空有一副臭皮囊的，也未必都是人。若連人都不是，或是像當局所說的，屢屢突破做人底線，那麼醫院就不止是生意場了，隨時都可以變成「屠宰場」，只要患者走進來，從此就成了砧板上的肉，怎麼剁全看醫生心情，花冤枉錢倒在其次，能不能再走出來才是關鍵。