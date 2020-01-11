在中央政府及社會的壓力下，林鄭政府被迫籌備獨立檢討委員會研究香港深層次矛盾與原因。

方法還是傳統的程序，由官員向受邀的學者聽取意見。基本上與施政報告、財政預算案的諮詢形式相同，反映出林鄭政府沒有反思檢討，還是老辦法照辦煮碗，也顯示出方法不過是老官僚的形式主義，走過場。

香港社會的深層次矛盾，提出來已經有一二十年，或許研討不深入，大概的共識已有。獨立檢討委員會的工作是進一步深入總結，而不是簡單的再定出調研的課題與範圍。只要政府的政策創新與統籌辦事處肯整理，便可整理出課題名單與範圍。

事實上，政策創新與統籌辦事處正招標進行有關研究，或許限於經費，研究的成果會有不足之處，但卻足以輔助獨立檢討委員會的工作。現在由羅致光來主持該委員會，或許代表了羅作為林鄭月娥親信大腦的特殊因素。由林鄭親點羅主持獨立檢討委員會這樣重大的政治舉措，顯然是會盡力維護林鄭的主張與利益。

羅作為社工學者曾經替市區重建局進行檢討，結果是該局轉型為「地產發展商」，相信他的立場與地產商利益相近。讓他來統籌獨立檢討委員會和組織學者作研究，選擇的原則便不會是獨立和公正，而是有先設的考慮與原則。

林鄭以羅來統籌獨立檢討委員會，架空了政策創新與統籌辦事處和商務及經濟發展局，雖說勞工及福利局也涉及深層次矛盾，卻屬事後政策處理。一不涉研究，二沒有經濟和社會前瞻的考慮與視野，並非適當人選。若林鄭重視這個委員會，可由政務司司長張建宗或財政司司長陳茂波領軍，可有更強的統籌作用。林鄭之用羅致光，顯然便是特殊個人關係，或許當初反修例決策，羅亦以林鄭的親信大腦身份參與其中，負有責任。故獨立檢討委員會由他主持，對林鄭會有許多的方便之處。

回歸後，特區政府最大的問題是政務官主政，不相信專家和學者，決策的考慮多從行政便利為主，較少從政治與社會影響的衡量。本來特區政府承繼港英的中央政策組正可兼擔殖民地時代中央政策組與政治顧問的功能，可惜，歷屆特首受制於政務官，中央政策組的政治功能難以發揮。林鄭上台，更將之廢除，以政務官主持的政策創新與統籌辦事處代之，功能與地位同時並降，林鄭便以為憑她個人聰穎，和身邊幾位親信便可掌握大局，決勝千里。可惜，她的愚笨無知，既反映她身邊親信的低能，也使特區政府陷入危機。