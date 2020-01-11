今次反修例風波暴亂的政治口號是，「光復香港，時代革命」。革命是甚麼？革命就是造反，推翻建制，奪取政權。光復是甚麼？就是奪回失去的東西，回到原來的狀態。具體到時下的香港，反中亂港者的這場「革命」，就是要推翻「一國兩制」的憲制，奪取特區管治權，要把香港「改天換地」成另外一種東西，或「港獨」，或成為美國的第五十一個州。

眾所周知，這場「革命」的外部主要推手就是美國，她是策劃者、組織者、指揮者、金錢物資和情報支援者，那些香港「革命者」高舉美國旗，要老美「解放香港」，美國也不失時機的通過了以自家司法管轄權延伸到香港的兩個法案，把香港當成了美國領地。

那麼「光復香港」甚麼呢？反中亂港者認為九七年香港回歸中國後，是一片黑暗，香港「被中共奴役」、「被中國欺凌」、「香港人被強迫成為中國人」，於是他們要「抗爭」，要香港「光復」回到英倫統治。在風波暴亂中，他們也一再高舉英國旗、港英旗，跑到英國駐港領事館「哭秦庭」，要求給持有BNO的香港人以英國公民的身份。

在他們眼裏，「革命」也好、「光復」也好，都是「為之奮鬥」的政治目標。當然，他們也經過算計，最好還是「革命成功」，投靠老美比較穩陣；老英不大靠得住，也不夠力量和中國博弈，找回舊主子不如俯首新主子。因此暴亂中，他們高舉美國旗比英國旗多得多，其奴才相也是見到老美比見到老英賤得多。這方面，老英也有自知之明，不會和老美爭甚麼，大概只會對香港這些賤奴才的「太過現實」，有些酸溜溜吧。

其時，老英也很欣慰，自己「光榮撤退」時的周密部署「卓有成效」，開花結果也。「光復香港，時代革命」，這兩句口號喊出了這場風波暴亂的政治性質。這種性質的暴亂是不能用解決一般社會矛盾激起的抗議衝突的方法平息的，七個月的實踐證明了這點，這個世界不管是革命還是光復引起的暴亂，只能是全方位的鎮壓才平息。