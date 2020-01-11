保安局局長李家超日前在立法會接受議員質詢時表示，從黑衣暴徒的手法、組織、文宣及資金，顯示他們並非三五成群，部分人可能在外地接受訓練。其實這些都是公開的秘密，部分暴徒不是「可能」在外地接受訓練，而是「肯定」在外地接受訓練，否則他們的手法不可能如此熟練，也不可能如此兇殘。

早在多年前的佔領之亂時，英國廣播公司（BBC）就曾報道，逾千名參與者提前到挪威奧斯陸接受特別培訓，包括如何應對警方、如何躲避水炮、被捕後應怎樣做等等，務求令佔領行動達到最大效果。香港反對派其後曾聯署要求BBC收回「失實報道」，可謂此地無銀三百両。而這場黑色暴亂比佔領之亂規模更大、持續更久、暴力程度更嚴重、外部勢力介入更深，可見這是一場蓄謀已久、裏應外合的政治陰謀，港府高官現在才發覺黑衣暴徒並非「三五成群」，未免太遲鈍。

冰凍三尺，非一日之寒。外部勢力介入香港事務早已不是甚麼新聞，反對派某些頭面人物與美國國家民主基金會等非政府組織關係密切，經常出席該等組織舉辦的政治論壇，更是人盡皆知的事實。有位美國政治智庫研究員曾揭露，美國政府透過非政府組織支持及資助佔領行動。而最耐人尋味的是，漢奸黎當年向反對派提供巨額捐款，正是由一位曾從事美國海軍情報工作的洋人經手，接受捐款的政客又秘而不宣，這班人鬼鬼祟祟，閃閃縮縮，當中不知有多少見不得人的勾當。

本來，如果港府順藤摸瓜，徹查政治黑金案，不難揪出幕後黑手，斬斷外部勢力魔爪，消除動亂根源。詎料港府竟反其道而行，在所謂「大和解」之下出現連串放生鬧劇，黑金金主固然毫髮無傷，連收取黑金的政客也安然過關，終於埋下今日之禍。正如古人所說，「法令行則國治，法令弛則國亂。」黑色暴亂既是佔領之亂的延續，更是港府姑息養奸的遺禍。