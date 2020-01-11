台灣今天舉行大選，選前民調大部分均指現任蔡英文總統佔領先優勢，韓國瑜被看淡，這不代表蔡優韓劣。蔡在位期間政績及經濟民生無不招人批評，韓則挾高人氣站出來代表國民黨參選。韓起初亦大有勝算，但不斷受到醜聞攻擊，再加上對兩岸及香港的立場被指閃閃縮縮，遭抹黑為共諜。另一方面，蔡明顯受惠於香港反修例風波，利用恐共情緒助選，渲染若國民黨勝出，台灣會變成下一個香港；蔡更屢次就香港事務說三道四，明顯「抽水」，因此被譏為吃示威者的人血饅頭。

香港反對派一直自視為民主鬥士，領導全世界，在《時代》雜誌選舉敗給氣候女孩極不服氣，對於台灣又覺得蔡英文收了這一大份選舉人情，應該投桃報李，給予所有逃亡到該地的香港示威者政治庇護，這種想法實在太天真，首先蔡英文選情並非像外界所料那麼優勢，雖獲年輕人支持，但台灣年輕選民投票率一向不太高，反而國民黨有一定忠實支持者，多年來追隨不變，加上韓國瑜粉絲投票意欲極高，鹿死誰手仍難以估計。

即使蔡英文連任，她首要任務不是政治，而是經濟，台灣人對這方面容忍差不多到了極限，不少選民並非着眼政治取向，而是希望選出來的人可以令大眾安居樂業。台灣民眾主要追求經濟改善，蔡這幾年幾乎全部交白卷，要急起直追談何容易，諒她在任期內也不敢逾越界線，公開庇護香港逃犯來挑釁北京，一旦受到大陸經濟封鎖，這個罪名她個人絕對擔當不起，也會拖垮民進黨，下屆拱手相讓藍營。香港人對台灣有太多的誤解，一廂情願以為對方把自己當兄弟，其實自己視這個「兄弟」為後樂園，吃喝玩樂，愛說價廉物美，其實這正是台灣人工資過低，淪為廉價勞工來換取，把快樂建築在別人痛苦上，還想有難時對方會收容你，這不是天真是甚麼？