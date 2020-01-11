近日發生的美國、伊朗衝突，頗令人摸不着頭腦。美軍派出無人飛機，炸死伊朗革命衞隊將領蘇萊曼尼，挑起事端，除了惹起伊朗人民的憤怒，以及伊斯蘭國家齊聲譴責外，美國未見有顯著得益。伊朗幾日後向位於伊拉克的兩個美軍基地發射彈道導彈作為報復，雖然報道說打擊精準，但也不見得是致命打擊，美國總統特朗普表示美軍沒有傷亡。伊朗當局其後宣布，不尋求事態升級或全面戰爭，特朗普也隨即回應，表示美國無意挑起全面戰爭。看來這次衝突，雙方都有所節制，極可能會到此為止，各方面預期的美伊大戰大概不會出現。

這場雷聲大、雨點小，沒有發生的大戰對世界有何意義呢？不同地區的股市急跌然後反彈，世界油價上揚也不外是曇花一現，又再回落。看來炸死蘇萊曼尼事件並未引起美伊更大衝突。

有趣的反而是內地網站，不少貼子花了很大氣力分析伊朗局勢，以及兩伊國內的什葉派的各個派系之爭，另外也有論者聚焦探討伊朗是否會凝聚到足夠力量，與美國一戰。內地有不少觀點認為，一旦美伊爆發戰爭，中國會是最大得益者。因美國要集中精力在中東地區部署，應付來自多方面的攻擊，因此會暫時放下在東亞地區對中國的緊迫，貿易戰、南海水域戰艦巡航、港獨疆獨都會暫時休戰，讓中國舒一口氣。這個看法不能說毫無根據，但要美伊戰爭規模擴大到全面大戰才會成事，如昔日侵略伊拉克、或九一一恐怖襲擊的規模，才足以全面改變美國政府的政策，轉向中東。美伊之間如今發生的，只是局部性地區性小規模衝突，相信美國有能力多邊同時應付。中國是伊朗石油的最大買家，如果美伊開戰，中國的石油供應會受很大影響，中國的利益受到損害。

我一年多前曾去伊朗旅行，就有限接觸的印象，伊朗人普遍教育程度高，受西歐美國影響，多數人沒有宗教狂熱。他們雖然對自己國家的歷史認同感強，政治上和生活上卻很分歧，並非鐵板一塊的死硬伊斯蘭政教合一國家。雖然宗教勢力強，佔統治地位，但是因為過往長時期世俗化，有很多人習慣非宗教生活，美國禁運對他們的物質生活有一定影響。我覺得伊朗國民並不極端激烈好戰，伊朗挑起美伊戰爭的情緒不高。

美國方面，傳統上面對重大外交政策危機的總統通常有所得益，至少短期內支持率會上升。特朗普在炸死蘇萊曼尼事件上或有意從中得益，但要提升支持率影響選舉結果，軍事行動規模需要更大。像這次小型衝突，對特朗普連任的效果極為輕微。