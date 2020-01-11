在反對派把持下，香港不僅無運行，連維持社會正常運作也難如登天。立法會大會日前又上演流會鬧劇，事緣內務委員會至今無法選出正副主席，勞福局局長羅致光遂動議將延長產假的《2019年僱傭（修訂）條例草案》二讀辯論中止待續，繞過內會轉交人力事務委員會處理，反對派以「旁門左道」等理由離席抗議，最終因法定人數不足而流會。

立法會以政治凌駕一切，市民福祉淪為犧牲品，早就見怪不怪，但連區議會都淪陷，實在令人忍無可忍。九龍城區議會日前召開首次會議，反對派人數佔優包攬正、副主席席位，因此在會上橫行霸道。民主黨蕭亮聲甫當選主席即企圖滅聲，無視建制派提出的規程問題，不遵守投票程序並剝奪議員表決機會，又批准副主席鄺葆賢宣讀聲明為「義士」默哀。建制派提出不滿反遭人熄咪噤聲，最後只得拉隊離場。

類似事例不勝枚舉，多個區議會皆密謀推翻上屆獲批的地區工程，基本上區議會已失去處理地區事務及諮詢功能，變成反對派表演場地，一時要追查警暴，一時要默哀，再不然就與建制派指罵，煩不勝煩，沒完沒了。

當日投反對派一票的選民，以為這樣做是懲罰建制派和政府，其實他們只是懲罰區內有需要人士，甚至玩死自己。這些區議員個個政治上腦，專做白癡事浪費時間，還自以為得計。例如東區區議會通過動議，要林鄭月娥率領司局長北上武漢考察疫情，還沾沾自喜在網上公告，以為做了甚麼驚天動地的大事似的。其實這樣的動議有甚麼意義？難道動議通過，林鄭就會聽你點？他們以為區議會的權力無限大嗎？那麼，下次動議解散警隊甚至叫囂黑警切腹，難道也要警隊聽你的？

有破壞冇建設，實事不幹只幹無謂事，就是今日區議會及立法會的現實。與其每天吵吵鬧鬧，浪費公帑，不如索性實施一國一制冇眼屎乾淨盲！