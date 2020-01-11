據說中美兩國將於一月十五日簽署第一階段貿易協議，中方代表團領頭人是副總理劉鶴，簽約儀式將於白宮舉行。按美國總統特朗普最新說法，兩國第二階段貿易談判隨即展開，但協議將於十一月總統大選後才落實，宣稱這樣會使美方得到最大利益。

第二階段貿易談判才是「戲肉」所在，但下屆總統大選後，特朗普是否還能留在白宮，唯天可知，商人總統掀起的中美貿易角力隨時半途而廢，可見特氏早前說自己生來就是要對付中國，只是戲言。這個消息反倒印證了本欄一向的推斷，特朗普做事沒有毅力，不斷喜歡轉換花款，他也不是矢志要全面圍堵中國，很多事只是做做樣子罷了。

第一階段貿易協議，重點不過是中國會購買多少美國農產品，中方買多一點、少一點也不打緊，跟能否大國崛起沾不上邊。山姆大叔勞師動眾，弄了兩年時間，只是換來這樣一丁點成果，也委實讓人尷尬。

不過，很多時政治就是一場戲，各自登台，搔首弄姿，然後各取所需，安然離去，如是而已，也不必太認真。首階段協議的結果，正是可以讓中美雙方各有下台階的方案。中國的經濟筋骨沒有動搖，關鍵處未有退讓，在國人面前不失顏面，已經可以交代過去。而協議是在白宮簽署，特朗普又可以演繹為中國要派出使節登門求和，在美國選民面前亦可贏得面子。

情形就像兩位武林師傅比武，甲一拳打到乙的胸膛上，乙屹立不動，也沒有還擊。兩位師傅便各自保住顏面，下台而去。甲回去可以向徒弟吹噓自己如何一拳打中對方；乙則可以跟徒弟說，自己的功力深不可測，受了對方一拳，也渾若無事。看來，特朗普對這場貿易戰遊戲已經玩膩，未來的日子只要中方不去刺激他，第二階段談判就只是做做樣子而已。