看過一則關於糊塗的笑話，雖然有點複雜，倒十分逗趣。話說三條友瞓埋一齊，夜半一人覺得腿好痕，睡得迷糊，竟然喺第二人腿上抓來抓去，還是痕得厲害，就更拚老命的抓，以至抓出血；第二人手摸濕處，認為係第三人遺尿，忙催佢起身屙尿。第三人於是小便去了，咁啱隔籬係間酒家，榨酒聲滴滴瀝瀝，一直不停，他以為自己小便沒完沒了，竟一站到天明。

呢啲搞笑嘅糊塗情節，聊博大家一粲無妨，之但係若然現實生活中，流感畀人當武漢肺炎咁醫，又要強迫隔離十多日，拒絕合作分分鐘又話要拉要鎖，呢啲「人為糊塗」絕非「難得糊塗」，若遇上，都真係欲哭無淚！

嗱！以廢柴政府之無能，並非天方夜譚，加上流感高峰期日前正式殺到，一周奪十命。依家公立醫院內科病房病床使用率已爆到七彩。有專業人士擔心在流感高峰期，為應付需求已不斷加床，部分病床甚至要擺放走廊，而床與床之間嘅距離極近，根本未能符合感染控制嘅要求，容易造成交叉感染！

嗱！本報「功夫茶」就特別提醒，防疫切勿烏瀡瀡，肺炎流感咪撈亂，否則苦嘅係無辜市民，尤其言語上有啲表達較差嘅長者。呢個擔心絕對合情合理，一來政府防疫往往慢過人，反應遲鈍不在話下，更從來沒有吸取教訓，公院醫療系統千瘡百孔，醫療人手長期不足，成日得把口，防疫工作又未見真係點加強。專家已特別警告，新病毒勢兇夾狼，勢人傳人，公院喺流感同埋新肺炎雙重夾擊下，一旦爆發，肯定不可收拾！

最揪心嘅就係正值流感高峰期，而患者病徵同武漢肺炎相似，在篩選上恐有一定難度。倘若有關單位把關不力，可以好大鑊！當局應加強清潔公共場所，加強防疫宣傳，提高公眾警覺，認真把好各個關口，做好應有措施，「直把流感當肺炎」嘅機會就不會發生喇！