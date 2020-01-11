台灣領導人選舉今日投票，這場對台灣未來發展至關重要的選舉料在午夜前公布結果，藍綠惡鬥誰勝誰負？消費香港不遺餘力的民進黨蔡英文會否偷雞成功？答案很快揭曉。這裏不談誰主寶島，只談千金蔡對上市井瑜，以及香港黑暴被瘋狂操作的高潮起伏。

台灣不少人都說，這場選舉讓很多人玩了一場碎心過山車。去年初，蔡英文與民進黨的支持率幾乎跌至單位數，選情極度悽慘。但六月香港爆發反修例風波後，蔡英文便大打一國兩制失敗牌，以擁抱香港抗爭者的姿態狂攬中間搖擺選民的支持，自此民意轉勢；到十月尾，民進黨內已有人狂言千金蔡「躺着也能選贏」！藍營名嘴則慨嘆，香港的反修例風波拖累了他們的選情。

不過，地球是圓的。踏入去年十一月，香港黑暴運動走到癱瘓全港交通、社會失序的最惡劣情況，本地兩間大學先後被暴徒佔領，騎劫成為恐怖軍火基地。事件終於揭開了此前被英美德加等傳媒政治美化的暴動真面目，國際輿論開始轉向，台灣島內民意亦隨之逆轉。

到了一九年最後一個月，台灣人收回對香港的過分關注時，也醒覺民進黨一直操弄的「以香港為鑑」，竟有另一層含義。不少當地選民這個時候不再相信政治操弄，反而對國民黨參選人韓國瑜的市井選舉口號「台灣安全、人民有錢」好感大增。就連韓國瑜遭綠營政圈鄙視揶揄的「台灣人發財」口頭禪，也入了選民的心。

沒錯，這是一場政治對現實的選戰，就像台灣政治評論人說的那樣，這是一場一個千金小姐遇上一個兩腳泥的市井漢的對決，台灣人會選誰呢？

答案可能在台灣選民資料中！一千九百三十多萬選民中，超過一千萬選民的年齡介乎三十至五十九歲，而當地年輕選民的投票率一向偏低，這一次雙方雖然大打網絡宣傳牌，但決勝負的應該仍是中年族。