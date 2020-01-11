元月開始，新一屆各區區議會陸續開鑼。首次會議本應只是選舉各區區議會的正副主席，議決成立關注地區民生事務的相關委員會，可是一如筆者所料，在亂港派區議員的壟斷下，區議會已變成反中拒共推「港獨」的導彈發射基地。

區議會在政治上的淪陷倒退，歸功於本屆特區政府的綏靖主義和投降妥協。一是拒絕「選舉公平關注組」提出「先平暴、後區選」的民間積極和正確的建議，對佔領中大暴徒和百三名前高官「如期選舉」的要求跪低；二是對憲法和《基本法》陽奉陰違，放生「港獨」背景和現行暴動的暴徒入閘參選，令原本是政府民意基礎的區議會變天，成為反對政府施政的亂港派橋頭堡。

對此嚴重的政治失誤造成的嚴峻政治局面，看不到政府當局有任何積極的和有效的應對預案，只是見步行步，進退失據，令人失笑。早前政務司司長張建宗約晤全部新任的區議員，結果被亂港派眾區議員請食檸檬，自討沒趣，還被隔空羞辱。此情此景，反映政府當局對新一屆區議會的政治形勢分析，亂港派將如何搗亂，估計將有甚麼爛招，政府當局如何回應及處理，採取甚麼政策立場等完全沒有充分準備，仍然想擺出一副「親善」的態度，以為用退縮的奉迎姿態，便可以「和稀泥」拉關係，今後「與狼共舞」及「圍威喂」。

早在一月一日民陣搞的元旦大遊行，便由新當選的各區區議員拉起大會大橫額帶頭起步，擺出一副凱旋勝利示威態勢。民陣的遊行單張紅紙黑字清楚表達亂港派的政治目標：「等待黎明、煲底再見、五大訴求、缺一不可」。因此，從這天開始的各區區議會首次大會便先後出現林林總總違反憲法、違反《基本法》和香港法律，違反區議會條例、違反區議會候選人參選時的聲明的各種違法做法，包括起立唱所謂「港獨國歌」，為「逆權運動」犧牲的死難者默哀，動議追究警暴。北區區議會正副主席甚至口出狂言，公開揚言《基本法》只是一紙空文。他們終極目標是「要入主禮賓府」，成為「執政聯盟」，奪取政權，實現「煲底」之約。

面對亂港派公然違法顛覆區議會，碩果僅存的建制派葵青區區議員郭芙蓉、盧婉婷、梁嘉銘、徐曉杰即席強烈要求葵青區區議會主席單仲偕制止唱「港獨國歌」不果，立即離席抗議。

相形見絀，作為執掌權柄的行政當局，在亂港派區議員肆意操縱議會，玩弄權術，違法妄為的嚴重情況下「竟連屁也不敢放一個」，令人異常氣憤！作為協助和督促區議會諮詢架構運作的政務總署和每區的政務專員，完全有責任和有權力引領和督導區議會的運作，必須按憲法、《基本法》和香港法律的規定運行。區議員必須履行參選時所作的承諾和按區議會條例履職，為甚麼政府當局對新一屆區議會甫開始便出現如此嚴重的違法亂象，既不制止又不及時予以澄清？不予譴責？不予追究？是否蓄意包庇縱容或是否故意默許？

請政務司司長張建宗、民政事務局局長劉江華、政制事務局局長聶德權公開回答！