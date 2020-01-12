神州觀察：精準扶貧太精準　儼如變相搞形式

江蘇當局近日大晒脫貧成績單，指該省四年來已實現脫貧二百五十多萬人，脫貧率高達百分之九十九點九九以上，目前只剩十七人有待攻克。報道一出，輿論嘩然，民眾紛紛表示自己也是那十七人之一，感嘆精準扶貧竟能如此「精準」，做法豈非是「數字扶貧」、形式主義的變種？

眾所周知，內地政府將扶貧攻堅當成重要的政治任務，誓言到今年底徹底消滅貧窮，從而實現全民奔小康的「百年夢想」。只是夢想雖豐滿，現實卻很骨感，各地扶貧過程中的弄虛作假、形式主義名堂花樣迭出，填表式、畫餅式、打卡式等假扶貧手段一再挑戰民眾的智商；如今卻以數字精確列出貧困人口數目，真實性怎不叫人懷疑。

其實就連江蘇的扶貧辦官員自己也承認，該統計數據「每天都在變」，有人脫貧的同時，也有人在返貧，結果具有波動性。那又給出具體數字作甚，不是存心招人口舌嗎？而這種「今日脫貧，明日返貧」的現象，則更加說明當局的扶貧工作有問題，既然不是靠「直接輸血」方式達成任務，為何會如此容易被「打回原形」？當局又拿甚麼確保實現可持續的脫貧「內動力」？

譬如該批未脫貧的十七人當中，有四人屬「因病致貧」，而這更是當下社會普遍面臨的大問題；莫說是剛剛脫貧的民眾，就算那些本就活在貧困線之上、乃至中等收入階層，因病致貧、返貧或「一病回到解放前」的情況亦比比皆是。尤其是，「醫改」將民眾以前可以享受到的免費醫療保障全面剝奪，政府將自己原本應盡的責任推給了市場，民眾被當作包袱扔掉，這都是不爭的事實。

而令民眾「流連」於脫貧與返貧之間的，又豈只有「病不起」這一項？教育、住房、就業、養老等問題都像一座座大山壓得人喘不過氣來。扶貧固然是德政，但貧窮的標準具體又該怎樣劃定？個人年收入兩千多元也好，六千多元也好，相對於百姓必須面對的眾多無止境負擔，這些都是小巫見大巫。可以說，社會資源分配不均的源頭問題一日不解決，扶貧永遠只會是數字遊戲。

況且當局將扶貧工作當成政治任務，並為之設下死線，這種做法本身就有欠科學；而一些地方政府為了完成「不可能的任務」，勢必竭盡所能造假敷衍，蒙混過關，更有地方不惜勞民傷財，大搞扶貧政績工程、形象工程，反加劇了百姓負擔，延誤脫貧工作，得不償失。

由此更會在各地掀起新一輪攀比之風，譬如在看到其他地方紛紛公布「脫貧摘帽」消息後，難免刺激一些具「上進心」的官員努力追落後，到時不知又會鬧出多少「精準」扶貧的笑話來。