世界視線：特朗普步步進逼　伊核危機燒眼眉

美軍在伊拉克的基地被伊朗襲擊，總統特朗普沒有進行軍事報復，大戰危機暫時緩解。在應對跟伊朗衝突的問題上，特朗普至今向伊朗人發放兩個訊息。第一、美國人命傷亡是一條不可逾越的紅線；第二、伊朗人絕對不可擁有核武器。

這就解釋了為甚麼特朗普特別強調，基地遇襲中並沒有美軍人員傷亡。眾所周知，今年是美國總統大選年，特朗普如果此時此刻發動另一場曠日持久的戰爭，相信可以提早收拾行李離開白宮，特氏「見好就收」的策略可算是最合理選項。問題是伊朗人也知道特氏這個「軟肋」，一旦認定美國是「紙老虎」，相信會專挑美國在中東的盟友開刀，以團結國內民眾一致抗美，轉移他們因經濟衰退引發的不滿。

如果說在保障美國人免受性命威脅方面，美、伊之間存在着某種默契，特朗普阻止伊朗擁核，則很可能失敗收場。就在伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼被暗殺後，德黑蘭宣布暫停履行核協議義務。一般估計，在一五年伊朗核協議簽署之前，伊朗距離發展出核彈尚有一年時間，如果伊朗完全退出核協議，時間將會大大縮短。

眾所周知，伊朗自簽署核協議之後，一直遵行不誤，豈料特朗普上台後，為了顯示自己比奧巴馬更有能耐，以「協議有漏洞」為由單方面退出協議，並企圖透過「極限施壓」逼德黑蘭重返談判桌，重新制訂新協議，加入包括禁止伊朗擁有中長程導彈，以及承諾停止支持區內恐怖組織等條款。

事實上，伊朗簽署協議後棄核，換取國際社會停止制裁，繼續發展下去，有機會成為和平解決地區性核危機的先例。如今美國人突然推倒重來，伊朗人作更多讓步換來的，只不過回到「停止制裁」的原點，如此強盜邏輯，即使是伊朗國內的溫和派也斷不能接受。

儘管德、法等國努力維護協議，但胳膊拗不過大腿，華府威脅對跟伊朗做生意的企業實施「二級制裁」，歐洲大企業不得不就範，這就等於將伊朗推向發展核武的不歸路，屆時區內競爭對手爭相效法，中東火藥庫勢必更為惹火。