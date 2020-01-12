正論：肺炎鼠疫皆奪命　把關不能和稀泥

「不見棺材不流淚」向來是港府施政陋習，武漢肺炎已在內地奪去一命，本港疑似個案亦達到六十一宗，隨着春運展開，病毒隨時攻破香港大門；與此同時，本港一名十七歲長期病患者死亡，血液樣本證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應，加上現時正值流感高峰期，港府把關稍有鬆懈必然帶來毀滅性後果，到時流淚已經太遲。

武漢肺炎已確定為新型冠狀病毒，本港專家一直希望內地交出病毒基因圖譜，以便製作快速測試，惟內地官方至今未有反應，反而有內地科學家將一名病人的病毒基因圖譜上載到基因庫，從而揭開病毒的神秘面紗。港大專家袁國勇表示，將相關圖譜的基因排序比較，最接近的是浙江舟山蝙蝠類沙士冠狀病毒，與本港曾爆發的沙士病毒相似度接近八成，不可謂不驚人。

此外，武漢市衞健委通報，當地目前有四十一宗確診個案，並出現首名死亡病例，重症病例佔七宗。袁國勇認為雖未有證據顯示病毒人傳人，但嚴重病例佔整體達兩成，不能掉以輕心，所有防禦機制仍要繼續甚至加強。港大另一專家何栢良亦警告，病毒可能趁農曆新年「登上」飛機或高鐵來到香港，不可等到病毒破門才出招，必須做好預防措施和應變計劃。

專家嚴陣以待，偏偏港府高官依然一副好整以暇的模樣。立法會議員質疑當局連病毒基因圖譜也無法要求內地交出，為何不派員前赴當地臨床考察，食衞局局長陳肇始只懂重複有和內地密切溝通的廢話，即使昨日知悉內地出現首宗死亡個案，也僅表示會與專家商討，直到輿論狂轟，才終於派官員明日到武漢了解。

事實上，港府應對今次疫情可謂慢十拍，當澳門和台灣已在機場對武漢旅客逐個量體溫，港府依然沒有反應，直到輿論嘩然，幾日後才於機場增設探熱儀；高鐵口岸同樣形同真空，直到近日才為武漢到港人士探熱。甚至乎，有武漢到港旅客發燒而拒絕隔離，港府也是莫奈其何，只能過後提出修例補鑊。人們不明白的是，香港經歷過沙士血的教訓，沒理由防疫仍然後知後覺，港府官僚踢一踢才動一動，冇心冇肺冇靈魂，由此可見一斑。

更不可不提，當全世界的焦點都落在武漢肺炎之際，本港已悄然出現首宗大鼠戊肝死亡個案，意味全球十宗病例，香港獨佔九宗。自前年九月香港發現全球首宗個案後，衞生署至今仍未知道病毒的確實傳播途徑，今次的死亡個案亦是其後進行血液檢測才驗出大鼠戊肝病毒。眾所周知，香港鼠患嚴重，區區都是老鼠樂園，社區衞生環境跟國際金融中心的地位極不相稱，要是連醫院都被攻陷，隨時死得人多。港府卻連傳播途徑都茫無頭緒，滅鼠又一味敷衍，怎能叫人不擔心？

香港正值多事之秋，多麼匪夷所思的事情也會發生，一旦肺炎、鼠疫、流感三疫齊來，甚至交叉變種，加上黑暴不止，香港必然萬劫不復。依靠廢官把關不切實際，市民還須提高個人衞生意識，自求多福。